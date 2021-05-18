"Министропад" продолжается: Степанова отправили в отставку

Верховная Рада поддержала соответствующее представление премьера.
Министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку сегодня, 18 мая.
Верховная Рада поддержала соответствующее представление премьера-министра. "За" проголосовали 292 депутата.
Как заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, основной причиной представления на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова является срыв кампании по вакцинации от COVID-19.
"Основная причина представления — это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин, фактически постоянный перенос их сроков",- заявил Шмыгаль.
Шмыгаль подчеркнул, что темпы вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе Минздрава и министра как менеджера.
В своем выступлении с трибуны Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопросы, касающиеся организации вакцинации, эпидемических расследований, тестирований на COVID-19, является функционалом главного санитарного врача, однако он с себя не снимает ответственности за эту работу.
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Также Степанов ответил на слова премьер-министра Максима Степанова.
"По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это представление на отставку связано, как выяснилось, с провалом вакцинации... это странно", - заявил Степанов.
Результаты голосования за отставку Максима Степанова
Отметим, Верховная Рада также приняла решение отправить в отставку министра развития экономики Игоря Петрашко, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Отставка Максима Степанова - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
- Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки руководителя Минздрава Максима Степанова. По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса.
- Арахамия также заявил, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.