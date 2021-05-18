"Министропад" продолжается: Степанова отправили в отставку

Степанова отправили в отставку / УНИАН

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова отправили в отставку сегодня, 18 мая.

Верховная Рада поддержала соответствующее представление премьера-министра. "За" проголосовали 292 депутата.

Как заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, основной причиной представления на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова является срыв кампании по вакцинации от COVID-19.

"Основная причина представления — это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин, фактически постоянный перенос их сроков",- заявил Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что темпы вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе Минздрава и министра как менеджера.

В своем выступлении с трибуны Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопросы, касающиеся организации вакцинации, эпидемических расследований, тестирований на COVID-19, является функционалом главного санитарного врача, однако он с себя не снимает ответственности за эту работу.

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Также Степанов ответил на слова премьер-министра Максима Степанова.

"По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это представление на отставку связано, как выяснилось, с провалом вакцинации... это странно", - заявил Степанов.

Результаты голосования за отставку Максима Степанова

Отметим, Верховная Рада также приняла решение отправить в отставку министра развития экономики Игоря Петрашко, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отставка Максима Степанова - о чем ранее сообщал Главред: