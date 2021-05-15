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Отставка Степанова: Ляшко отреагировал на возможность своего назначения главой Минздрава

15 мая 2021, 15:46
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Главный санитарный врач Украины заявил, что следует дождаться решения Верховной рады.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины отреагировал на информацию его возможном назначении главой Минздрава.

По словам Ляшко, следует дождаться решения Верховной рады, так изменения в министерстве происходят только после того, как парламент проведет определенные голосования.

"Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в субботу, 15 мая.

Ляшко добавил, что "всему свое время", а потому не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав. Он пообещал, если такое произойдет, то встретится с журналистами.

"Я вам официально обещаю. Если произойдут какие-то изменения в 22-23 году, то они будут посвящены такому общению в доброжелательной обстановке с чашкой чая", — сказал главный санврач.

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Как сообщал Главред, 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний в написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.

Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.

Известно, что Степанов не писал заявление об отставке. Премьер-министр Денис Шмыгаль самостоятельно решил просить Раду уволить министра здравоохранения.

Отставка Степанова – о чем ранее писал Главред:

  • Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил 27 апреля народный депутат Алексей Гончаренко.
  • 19 мая 2020 года нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.
  • 26 ноября 2020 года вновь пошли слухи об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Главная претензия к нему – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.

отставка Минздрав Максим Степанов Виктор Ляшко
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