Отставка Степанова: Ляшко отреагировал на возможность своего назначения главой Минздрава

Главный санитарный врач Украины заявил, что следует дождаться решения Верховной рады.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины отреагировал на информацию его возможном назначении главой Минздрава.
По словам Ляшко, следует дождаться решения Верховной рады, так изменения в министерстве происходят только после того, как парламент проведет определенные голосования.
"Я на посту заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают. Сейчас я на должности заместителя министра и некорректно с моей стороны коммуницировать этот вопрос", - сказал Ляшко журналистам в субботу, 15 мая.
Ляшко добавил, что "всему свое время", а потому не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав. Он пообещал, если такое произойдет, то встретится с журналистами.
"Я вам официально обещаю. Если произойдут какие-то изменения в 22-23 году, то они будут посвящены такому общению в доброжелательной обстановке с чашкой чая", — сказал главный санврач.
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Как сообщал Главред, 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний в написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.
Известно, что Степанов не писал заявление об отставке. Премьер-министр Денис Шмыгаль самостоятельно решил просить Раду уволить министра здравоохранения.
Отставка Степанова – о чем ранее писал Главред:
- Верховная Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил 27 апреля народный депутат Алексей Гончаренко.
- 19 мая 2020 года нардепы Верховной Рады IХ созыва из фракции Голос объявили сбор голосов за отставку Максима Степанова с поста главы Министерства здравоохранения.
- 26 ноября 2020 года вновь пошли слухи об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Главная претензия к нему – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса.