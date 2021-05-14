Отставка главы Минздрава Степанова: кто претендует на его место

Степанова отправляют в отставку / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило сегодня в парламент, заявила пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний в Facebook.

"Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сообщила она.

По информации источников Украинской правды, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня находился в ОПУ, где президент Владимир Зеленский предложил министру написать заявление об увольнении по собственному желанию. Степанов не дал четкого ответа и пошел "думать". Пока он думал, премьер-министр Шмыгаль подал представление о его увольнении.

На должность министра здравоохранения во власти рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

Читайте такжеСтепанов предупредил об опасности: Украину атакует индийский штамм COVID-19

По словам самого Максима Степанова, он заявления об отставке не писал, сказал он в интервью Украина 24.

Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.

"На табло в Верховной раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент",- сказал он.

Отставки министров - о чем ранее писал Главред: