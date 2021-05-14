Отставка главы Минздрава Степанова: кто претендует на его место

Постановление об отставке главы Минздрава Максима Степанова поступило в парламент 14 мая.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. Соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило сегодня в парламент, заявила пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний в Facebook.
"Официально сообщаю, что в Верховную раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сообщила она.
По информации источников Украинской правды, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня находился в ОПУ, где президент Владимир Зеленский предложил министру написать заявление об увольнении по собственному желанию. Степанов не дал четкого ответа и пошел "думать". Пока он думал, премьер-министр Шмыгаль подал представление о его увольнении.
На должность министра здравоохранения во власти рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко.
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По словам самого Максима Степанова, он заявления об отставке не писал, сказал он в интервью Украина 24.
Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.
"На табло в Верховной раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент",- сказал он.
Отставки министров - о чем ранее писал Главред:
- Ранее Главред писал о том, что два члена украинского Кабинета – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.
- Он утверждает, что оба министра подали заявления об отставке.
- В Слуге народа назвали кандидатов на должности министра инфраструктуры и министра развития экономики. По словам нардепа Евгении Кравчук, должность Криклия может получить действующий глава Укравтодора Александр Кубраков, а на кресло министра развития экономики претендует руководитель налоговой Алексей Любченко.