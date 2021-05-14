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Министры экономики и транспорта уходят в отставку - нардеп

14 мая 2021, 19:00

По данным нардепа Гончаренко, глава Министерства экономики Игорь Петрашко и глава Минтранса Владислав Криклий уже написали заявления об отставке.

Петрашко
Игорь Петрашко / УНИАН

Два члена украинского Кабинета – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.

Он утверждает, что оба министра подали заявления об отставке

Однако, пишет Гончаренко, руководитель Минздрава Максим Степанов отказался писать заявление. И вопрос по его уходу с поста фракция Слуга народа в Раде рассмотрит в понедельник, 17 мая.

Криклий
Владислав Криклий / УНИАН

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Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля:

Кабмин Алексей Гончаренко Владислав Криклий новости Украины Игорь Петрашко
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