Министры экономики и транспорта уходят в отставку - нардеп

Игорь Петрашко / УНИАН

Два члена украинского Кабинета – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.

Он утверждает, что оба министра подали заявления об отставке

Однако, пишет Гончаренко, руководитель Минздрава Максим Степанов отказался писать заявление. И вопрос по его уходу с поста фракция Слуга народа в Раде рассмотрит в понедельник, 17 мая.

Владислав Криклий / УНИАН

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