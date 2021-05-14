Министры экономики и транспорта уходят в отставку - нардеп

По данным нардепа Гончаренко, глава Министерства экономики Игорь Петрашко и глава Минтранса Владислав Криклий уже написали заявления об отставке.
Два члена украинского Кабинета – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.
Он утверждает, что оба министра подали заявления об отставке
Однако, пишет Гончаренко, руководитель Минздрава Максим Степанов отказался писать заявление. И вопрос по его уходу с поста фракция Слуга народа в Раде рассмотрит в понедельник, 17 мая.
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Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля:
- Сообщалось, что в феврале нынешнего года на Банковой ведут переговоры с возможными кандидатами на пост премьер-министра. В Офисе президента собираются организовать отставку Дениса Шмыгаля и намерены предложить назначить новым премьером главу Нафтогаза Андрея Коболева, и.о министра энергетики Юрия Витренко или председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.
- Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 8 февраля заявил, что власти не проводят консультаций по вопросу отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- В руководстве фракции Слуга народа 11 февраля также опровергли планы по отставке правительства. Заместитель фракции Александр Корниенко подчеркнул, что вопрос пока не обсуждается.
Автор: Дмитрий Видоменко