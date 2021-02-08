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У Зеленского признались, готовят ли отставку Шмыгаля

8 февраля 2021, 12:47
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Никаких консультаций о смене премьер-министра Украины не ведется, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко
Кирилл Тимошенко прокомментировал возможную смену правительства в Украине / edumka.com

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию, которая на днях появилась в СМИ, о том, что в ОП готовят отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Тимошенко, вопрос смены премьер-министра пока не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Я опровергаю информацию о каких-то консультациях о смене премьер-министра", - сказал замглавы ОП.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что премьер в Украине абсолютно адекватный, с ним можно работать, а также он учитывает ошибки, на которые ему указывают, пишет Страна.

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Напомним:

  • Ранее издание Страна писало со ссылкой на источники на Банковой, что в Офисе президента Владимира Зеленского планируют организовать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.
  • На пост главы правительства якобы рассматриваются кандидатуры главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева, и.о министра энергетики Юрия Витренко, главы НБУ Кирилла Шевченко, министра развития громад и территорий Андрея Чернышева, а также министра аграрной политики Романа Лещенко.
  • В январе СМИ сообщали, что парламентарии от Слуги народа недовольны повышением тарифов на коммунальные услуги и с февраля намерены собирать подписи за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля в том случае, если ситуация не изменится.

Кабмин отставка новости Украины Кирилл Тимошенко Денис Шмыгаль
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