У Зеленского признались, готовят ли отставку Шмыгаля

Никаких консультаций о смене премьер-министра Украины не ведется, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию, которая на днях появилась в СМИ, о том, что в ОП готовят отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По словам Тимошенко, вопрос смены премьер-министра пока не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"Я опровергаю информацию о каких-то консультациях о смене премьер-министра", - сказал замглавы ОП.
Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что премьер в Украине абсолютно адекватный, с ним можно работать, а также он учитывает ошибки, на которые ему указывают, пишет Страна.
Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.
Напомним:
- Ранее издание Страна писало со ссылкой на источники на Банковой, что в Офисе президента Владимира Зеленского планируют организовать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- На пост главы правительства якобы рассматриваются кандидатуры главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева, и.о министра энергетики Юрия Витренко, главы НБУ Кирилла Шевченко, министра развития громад и территорий Андрея Чернышева, а также министра аграрной политики Романа Лещенко.
- В январе СМИ сообщали, что парламентарии от Слуги народа недовольны повышением тарифов на коммунальные услуги и с февраля намерены собирать подписи за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля в том случае, если ситуация не изменится.