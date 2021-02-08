У Зеленского признались, готовят ли отставку Шмыгаля

Кирилл Тимошенко прокомментировал возможную смену правительства в Украине / edumka.com

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию, которая на днях появилась в СМИ, о том, что в ОП готовят отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Тимошенко, вопрос смены премьер-министра пока не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Я опровергаю информацию о каких-то консультациях о смене премьер-министра", - сказал замглавы ОП.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что премьер в Украине абсолютно адекватный, с ним можно работать, а также он учитывает ошибки, на которые ему указывают, пишет Страна.

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Напомним: