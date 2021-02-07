СМИ узнали о возможной отставке Шмыгаля и назвали кандидатов на пост премьера

Отставка Шмыгаля может быть связана с проблемой тарифов и позицией Вашингтона / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского планируют организовать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Рассматриваются кандидатуры главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева, и.о министра энергетики Юрия Витренко, главы НБУ Кирилла Шевченко, министра развития громад и территорий Андрея Чернышева, а также министра аграрной политики Романа Лещенко, сообщает Страна со ссылкой на источники, близкие к Банковой.

Как утверждают журналисты издания, Шмыгаля хотят сделать ответственным за повышение тарифов и другие проблемы в стране. Инициатива также связана с пожеланием Вашингтона создать новое "правительство реформаторов". Всего у Зеленского рассматривают пять ключевых кандидатур, однако есть и другие претенденты на пост главы правительства.

Андрей Коболев

Одним из главных кандидатов на пост премьера – председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев. Его назначение поддерживают США.

Юрий Витренко

Рассматривается кандидатура исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко. Предполагается, что если голосование за его назначение первым вице-премьером удастся провести через Раду, он сможет руководить правительством в статусе исполняющего обязанности премьер-министра. В ОП убеждают США в том, что Витренко является реформатором. Вероятнее всего, сторонники прозападного вектора поддерживают Коболева, а не Витренко – об этом свидетельствуют голосования за его назначение на пост главы Минэнерго.

Кирилл Шевченко

Банкир Кирилл Шевченко в настоящее время возглавляет НБУ. Его заместительница Екатерина Рожкова, которая лоббирует интересы Ермака и Зеленского в посольстве США, может стать новым главой Нацбанка, тогда как Шевченко отправят на пост премьер-министра.

Алексей Чернышов

Выходец из бизнеса, министр развития, громад и территорий Украины Алексей Чернышов ранее занимал пост главы Киевской областной государственной администрации. Длительное время работал в бизнес-структурах Александра Фельдмана – депутата от ОПЗЖ и владельца харьковского рынка Барабашово.

Роман Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко был назначен на данный пост 17 декабря прошлого года. Как утверждает Страна, он является одним из главных кандидатов на пост премьер-министра, а его кандидатуру поддерживает лично Зеленский.

Издание указывает, что решение пока не принято, при этом существует проблема голосования кандидатур от Банковой в Верховной Раде.

"Окончательного решения на кого менять Шмыгаля еще не принято. Возможно, появятся еще и другие кандидаты. Проблемой является прохождение кандидатуры нового премьера, а также новых министров, через Раду. Как показывает пример Витренко, добиваться результативных голосований сейчас Банковой очень сложно", - подчеркивается в материале.

Денис Шмыгаль