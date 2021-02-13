У Зеленского оценили шансы на отставку Кабмина

Правительство прислушивается к мнению украинцев, считает Андрей Ермак.
На данный момент власти не изучают вопрос отставки действующего правительства. В Кабмине прислушиваются к мнению украинцев и следят за реакцией граждан на все ситуации, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью телеканалу Украина.
"Мы это не обсуждаем. Пока, во всяком случае", - сказал Ермак в ответ на вопрос о запросе украинцев на изменение состава правительства.
Кроме того, Ермак высказался о перспективах и.о министра энергетики Юрия Витренко возглавить министерство на постоянной основе. По его словам, в Кабмине считают кандидатуру Витренко наиболее оптимальной и надеются, что третье голосование в Раде за его назначение пройдет успешно.Читайте такжеСМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина
Отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля
- Согласно источникам издания Страна, на Банковой ведут переговоры с возможными кандидатами на пост премьер-министра. В Офисе президента собираются организовать отставку Дениса Шмыгаля и намерены предложить назначить новым премьером главу Нафтогаза Андрея Коболева, и.о министра энергетики Юрия Витренко или председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.
- Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 8 февраля заявил, что власти не проводят консультаций по вопросу отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- В руководстве фракции Слуга народа 11 февраля также опровергли планы по отставке правительства. Заместитель фракции Александр Корниенко подчеркнул, что вопрос пока не обсуждается.
Автор: Андрей Ганжа