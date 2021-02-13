У Зеленского оценили шансы на отставку Кабмина

Вопрос отставки правительства пока не обсуждается - Ермак / УНИАН

На данный момент власти не изучают вопрос отставки действующего правительства. В Кабмине прислушиваются к мнению украинцев и следят за реакцией граждан на все ситуации, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью телеканалу Украина.

"Мы это не обсуждаем. Пока, во всяком случае", - сказал Ермак в ответ на вопрос о запросе украинцев на изменение состава правительства.

Кроме того, Ермак высказался о перспективах и.о министра энергетики Юрия Витренко возглавить министерство на постоянной основе. По его словам, в Кабмине считают кандидатуру Витренко наиболее оптимальной и надеются, что третье голосование в Раде за его назначение пройдет успешно.Читайте такжеСМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина

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