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В Слуге народа оценили шансы на отставку Кабмина и объяснили ситуацию

11 февраля 2021, 18:02
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Корниенко заявили, что вопрос отставки Кабмина на повестке дня не стоит.

Корниенко
Корниенко развеял слухи об отставке Шмыгаля / УНИАН

Заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал слухи об отставке Кабмина.

По его словам, пока в Слуге народа не обсуждают вопрос об отставке правительства, но добавил, что "правительства не вечные".

"Нет отправлять правительство в отставку, завтра нет. Правительства не бесконечные и у них есть определенный срок", — отметил Корниенко на брифинге.

Кроме того, Корниенко заявил, что во фракции сейчас вообще не обсуждают вопрос отставки правительства.

Отметим, накануне замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию, которая на днях появилась в СМИ, о том, что в ОП готовят отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Тимошенко, вопрос смены премьер-министра пока не стоит на повестке дня.

Отставка Шмыгаля - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее в СМИ появилась информация, что в Офисе президента Владимира Зеленского планируют организовать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.
  • На пост главы правительства якобы рассматриваются кандидатуры главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева, и.о министра энергетики Юрия Витренко, главы НБУ Кирилла Шевченко, министра развития громад и территорий Андрея Чернышева, а также министра аграрной политики Романа Лещенко.
  • В январе СМИ сообщали, что парламентарии от Слуги народа недовольны повышением тарифов на коммунальные услуги и с февраля намерены собирать подписи за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля в том случае, если ситуация не изменится.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации.

До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Кабмин Александр Корниенко Денис Шмыгаль
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