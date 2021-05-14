Выяснилось, кто может занять место министров Петрашко и Криклия

По словам нардепа Евгении Кравчук, должность Криклия может получить действующий глава Укравтодора Александр Кубраков.
В Слуге народа уже назвали кандидатов на должности министра инфраструктуры и министра развития экономики. По словам нардепа Евгении Кравчук, должность Криклия может получить действующий глава Укравтодора Александр Кубраков, а на кресло министра развития экономики претендует руководитель налоговой Алексей Любченко.
"Абсолютно ожидаемые кандидаты, которые работали в центральных органах исполнительной власти... Эти кадровые ротации, что ставка будет именно на рост ВВП, рабочих мест и на рост экономики в целом", - пояснила она.
- Ранее Главред писал о том, что два члена украинского Кабинета – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.
- Он утверждает, что оба министра подали заявления об отставке
Автор: Екатерина Трохимчук