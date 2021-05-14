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Выяснилось, кто может занять место министров Петрашко и Криклия

14 мая 2021, 20:11
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По словам нардепа Евгении Кравчук, должность Криклия может получить действующий глава Укравтодора Александр Кубраков.

Кабмин
Кто претендует на должность министров / Reuters

В Слуге народа уже назвали кандидатов на должности министра инфраструктуры и министра развития экономики. По словам нардепа Евгении Кравчук, должность Криклия может получить действующий глава Укравтодора Александр Кубраков, а на кресло министра развития экономики претендует руководитель налоговой Алексей Любченко.

"Абсолютно ожидаемые кандидаты, которые работали в центральных органах исполнительной власти... Эти кадровые ротации, что ставка будет именно на рост ВВП, рабочих мест и на рост экономики в целом", - пояснила она.

  • Ранее Главред писал о том, что два члена украинского Кабинета – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.
  • Он утверждает, что оба министра подали заявления об отставке

Укравтодор Слуга народа Владислав Криклий новости Украины Игорь Петрашко
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