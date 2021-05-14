Выяснилось, кто может занять место министров Петрашко и Криклия

Кто претендует на должность министров / Reuters

В Слуге народа уже назвали кандидатов на должности министра инфраструктуры и министра развития экономики. По словам нардепа Евгении Кравчук, должность Криклия может получить действующий глава Укравтодора Александр Кубраков, а на кресло министра развития экономики претендует руководитель налоговой Алексей Любченко.

"Абсолютно ожидаемые кандидаты, которые работали в центральных органах исполнительной власти... Эти кадровые ротации, что ставка будет именно на рост ВВП, рабочих мест и на рост экономики в целом", - пояснила она.