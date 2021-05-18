УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Парламент уволил второго министра за день

18 мая 2021, 17:17
Прослушать новость
Остановить

Рада уволила Петрашко. Отставку члена правительства поддержали 280 нардепов.

Петрашко уволен с поста министра
Рада уволила Игоря Петрашко с поста министра / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 18 мая, приняла решение уволить Игоря Петрашко с поста главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За увольнение Петрашко высказались 280 нардепов (для принятия решения необходимо 226 голосов), свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось в YouTube-канале Parlaments'kyi telekanal Rada.

До увольнения чиновник отчитался перед парламентом о проделанной работе.

После выступления в Раде члена Кабмина обвинили в том, что он не защищал бизнес во время ужесточенного карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Увольнение Игоря Петрашко – результаты голосования Рады

Петрашко уволили с поста министра
Парламент уволил Игоря Петрашко с поста министра / Скриншот

Ранее 18 мая парламентарии решили отправить в отставку главу Министерства инфраструктуры Владислава Криклия. Отставку Криклия поддержали 284 народных избранника.

Напомним, 14 мая нардеп Алексей Гончаренко поделился, что Игорь Петрашко подал заявление об отставке с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Позже – 17 мая, состоялось заседание партии Слуга народа (политсила создала в Раде монобольшинство). Парламентарии решили, что на пост главы Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства может претендовать Алексей Любченко – глава Государственной налоговой службы.

Справка. Парламент назначил Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года. До того, как стать членом правительства, Петрашко был заместителем генерального директора одного из крупных украинских агрохолдингов.

Верховная Рада Игорь Петрашко
Сейчас вы просматриваете новость «Парламент уволил второго министра за день». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Украинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работеУкраинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работе В Украине перенесут рабочие дни: как будем отдыхатьВ Украине перенесут рабочие дни: как будем отдыхать Настоящая причина кадровых перестановок в КабминеНастоящая причина кадровых перестановок в Кабмине Медведчуку светит Гаага: эксперт объяснила неожиданный поворот в деле кума ПутинаМедведчуку светит Гаага: эксперт объяснила неожиданный поворот в деле кума Путина Астролог: задача Навального – разобрать Россию на запчастиАстролог: задача Навального – разобрать Россию на запчасти

Последние новости

18:29
Go-A ворвались в список лидеров Евровидения по мнению букмекеров
18:27
Гороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Видео
18:21
Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать
18:18
Метинвест инвестирует в реконструкцию мариупольского пирса более 12 миллионов
18:10
Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая
Реклама
17:58
"Министропад" продолжается: Степанова отправили в отставку Видео
17:32
Существенное улучшение экологии Мариуполя: на меткомбинате Ильича завершился капремонт доменной печи
17:31
Дина Немцова развелась спустя год после свадьбы
17:27
Rockstar объявила точную дату выхода Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series Видео
17:17
Парламент уволил второго министра за день
17:16
Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт Видео
17:08
Наоми Кэмпбелл стала мамой и показала милое фото своего ребенка
17:03
Почему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит
16:43
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры
16:32
Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина Видео
16:30
Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома"
16:30
В Укравтодоре пообещали сделать основные маршруты и транспортные развязки до конца 2024 года
16:03
Рецепт вкусного завтрака: невероятные панкейки, которые получатся у каждого Видео
15:50
Депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть: что изменится Видео
15:43
"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства Видео
Реклама
15:40
Проведение на пароходе сделало "Молодость" известным на весь мир - руководитель фестиваля
15:25
Для всех ценителей "Ведьмака" от CD Projekt Red есть приятная новость Видео
15:14
Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России Видео
15:11
В 2020-м число найденных программ для киберпреследования возросло в 1,5 раза - исследование
15:10
Руководитель "Молодости" рассказал, как в Киев приезжали легендарные французские актёры
14:49
Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения
14:40
Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите Видео
14:35
Прыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супругов Видео
14:35
В FIFA 21 добавили убитого 15 лет назад футболиста Видео
14:14
В ресторане Киева надкушен половой орган: стали известны подробности инцидента
14:08
Боль до тошноты: магнитная буря с 18 мая 2021 набирает силу удара Видео
13:58
На киевском кинофестивале "Молодость" дебютировали многие звезды мирового кинематографа – Халпахчи
13:45
Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне Видео
13:44
"Бабушка Яга": Пугачева без макияжа и в откровенном наряде напугала поклонников
13:22
Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука Видео
13:20
Как часто нужно менять полотенце: врачи дали ответ Видео
13:00
В Москве допустили рандеву Байдена с Путиным в одной из дипломатических столиц Европы Видео
12:44
Как правильно одеваться после 50 лет: хитрости, которые творят чудеса Видео
12:43
"Будет скользко": синоптик припугнула украинцев грозами и градом Видео
12:34
Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music
Реклама
12:30
В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных Видео
12:14
Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса Видео
12:09
Зеленский сделал важное заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Видео
12:01
Что стоит за наездом Зеленского на Кличко мнение
11:54
С Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
11:49
Глава Укравтодора рассказал о программе, которая сшивает восток Украины со страной
11:30
Новая вредоносная программа похищает банковские данные пользователей Android
11:30
Чужие: почему власть решила "слить" нескольких министров
11:23
Когда День вышиванки в 2021 году и как праздновать Фото Видео
11:13
Amazon готовится купить студию-создателя Джеймса Бонда за баснословную суму
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять