Парламент уволил второго министра за день

Рада уволила Игоря Петрашко с поста министра / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 18 мая, приняла решение уволить Игоря Петрашко с поста главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За увольнение Петрашко высказались 280 нардепов (для принятия решения необходимо 226 голосов), свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось в YouTube-канале Parlaments'kyi telekanal Rada.

До увольнения чиновник отчитался перед парламентом о проделанной работе.

После выступления в Раде члена Кабмина обвинили в том, что он не защищал бизнес во время ужесточенного карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Увольнение Игоря Петрашко – результаты голосования Рады

Парламент уволил Игоря Петрашко с поста министра / Скриншот

Ранее 18 мая парламентарии решили отправить в отставку главу Министерства инфраструктуры Владислава Криклия. Отставку Криклия поддержали 284 народных избранника.

Напомним, 14 мая нардеп Алексей Гончаренко поделился, что Игорь Петрашко подал заявление об отставке с поста министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Позже – 17 мая, состоялось заседание партии Слуга народа (политсила создала в Раде монобольшинство). Парламентарии решили, что на пост главы Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства может претендовать Алексей Любченко – глава Государственной налоговой службы.

Справка. Парламент назначил Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года. До того, как стать членом правительства, Петрашко был заместителем генерального директора одного из крупных украинских агрохолдингов.