"Слуги народа" определились с кандидатурой министра инфраструктуры

В понедельник, 17 мая, фракция Слуга народа одобрила назначение председателя Укравтодора новым министром инфраструктуры.
В понедельник, 17 мая, "слуги народа" на заседании в КВЦ Парковый одобрили кандидатуру председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, сообщает УНН.
"Кубракова одобрили. Фракция проголосовала за", - заявил нардеп от Слуга народа Алексей Устенко.
Отставка министров – о чем сообщалось ранее:
- 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
- Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.
- 14 мая стало известно, что два члена Кабмина – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов.
Автор: Екатерина Трохимчук