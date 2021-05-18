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Рада отправила в отставку министра инфраструктуры

18 мая 2021, 16:43

Криклий уволен парламентом с поста главы Министерства инфраструктуры. За увольнение члена Кабмина высказались более 280 парламентариев.

Криклия уволили с поста главы Мининфраструктуры
Владислав Криклий уволен с поста министра инфраструктуры / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 18 мая, решила отправить в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Увольнение Криклия поддержали 284 нардепа, свидетельствуют результаты голосования, которое в YouTube транслировал Parlaments'kyi telekanal Rada.

По словам нардепа Ирины Геращенко, Криклий на заседании комитета сказал, что написать заявление об увольнении его попросил президент Владимир Зеленский.

"…Министр, как трусливый заяц, пишет заявление, поскольку так сказал президент. А если он вам скажет с поезда спрыгнуть на полной скорости?" – поставила вопрос народная избранница.

Криклий уволен с поста главы Мининфраструктуры
Владислава Криклия уволили с поста министра инфраструктуры / Скриншот

Напомним, 14 мая Алексей Гончаренко сообщил, что Владислав Криклий подал заявление об отставке.

Через несколько дней – 17 числа, прошло заседание партии Слуга народа (создала в парламенте монобольшинство). Парламентарии решили, что на пост главы Министерства инфраструктуры может претендовать председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила членов Кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В частности, Владислав Криклий получил пост министра инфраструктуры.

До того, как стать членом Кабмина, Криклий работал в Министерстве внутренних дел.

Верховная Рада Владимир Зеленский Ирина Геращенко Владислав Криклий
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