Рада разрешила торговать государственной землей через Сеть

Верховная Рада сегодня приняла важный земельный закон. За документ проголосовали более 270 нардепов.
Верховная Рада во вторник, 18 мая, во втором чтении приняла проект закона №2195, в котором прописано разрешение на продажу государственной земли через интернет-аукционы.
За документ проголосовали 272 нардепа (для принятия документа нужно 226 голосов), свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал YouTube-канал парламента.
Проект закона принят в рамках проведения земельной реформы. К законопроекту ко второму чтению было подано свыше 770 поправок.
Напомним, Рада приняла в первом чтении закон о продаже государственной земли через Сеть в ноябре 2019 года. Тогда за документ проголосовали 262 народных избранника.
Автор: Екатерина Присяжнюк