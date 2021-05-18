Рада разрешила торговать государственной землей через Сеть

Парламентарии разрешили торговать государственной землей через Интернет / УНИАН

Верховная Рада во вторник, 18 мая, во втором чтении приняла проект закона №2195, в котором прописано разрешение на продажу государственной земли через интернет-аукционы.

За документ проголосовали 272 нардепа (для принятия документа нужно 226 голосов), свидетельствуют результаты голосования, которое транслировал YouTube-канал парламента.

Проект закона принят в рамках проведения земельной реформы. К законопроекту ко второму чтению было подано свыше 770 поправок.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон о продаже государственной земли через Сеть в ноябре 2019 года. Тогда за документ проголосовали 262 народных избранника.