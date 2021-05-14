Арахамия рассказал, кто вместо Степанова станет главой Минздрава

Давид Арахамия / УНИАН

Руководитель фракции Слуги народа (политсила президента Зеленского) Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки руководителя Минздрава Максима Степанова. Об этом нардеп сказал 14 мая в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса. А все успехи Украины по переговорам насчет закупки вакцин, как считает нардеп, были достигнуты стараниями президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Как он считает, Степанов не проявлял должной эффективности в этом направлении.

Арахамия также убеждает, что Ляшко не несет ответственности за провалы в кампании вакцинации, потому что отвечал за другое направление ‒ карантинные меры. И они, по мнению нардепа, были эффективными.

В перерыве ток-шоу Арахамия и вовсе заявил, что Ляшко займет пост министра вместо Степанова.

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