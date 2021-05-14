Арахамия рассказал, кто вместо Степанова станет главой Минздрава

Все успехи Украины по переговорам насчет закупки вакцин, как считает Арахамия, были достигнуты стараниями президента Зеленского и руководителя ОП Ермака.
Руководитель фракции Слуги народа (политсила президента Зеленского) Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки руководителя Минздрава Максима Степанова. Об этом нардеп сказал 14 мая в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса. А все успехи Украины по переговорам насчет закупки вакцин, как считает нардеп, были достигнуты стараниями президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Как он считает, Степанов не проявлял должной эффективности в этом направлении.
Арахамия также убеждает, что Ляшко не несет ответственности за провалы в кампании вакцинации, потому что отвечал за другое направление ‒ карантинные меры. И они, по мнению нардепа, были эффективными.
В перерыве ток-шоу Арахамия и вовсе заявил, что Ляшко займет пост министра вместо Степанова.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Ранее Главред писал о том, что два члена украинского Кабинета – руководитель Министерства экономики Игорь Петрашко и руководитель Министерства транспорта Владислав Криклий – решили уйти со своих постов. Об этом 14 мая сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) Алексей Гончаренко.
- Он утверждает, что оба министра подали заявления об отставке.
- Как писали журналисты, министру здравоохранения Максиму Степанову 14 мая в Офисе президента глава страны Владимир Зеленский предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию.
- Степанов не дал четкого ответа и пошел "думать". Пока он думал, премьер-министр Шмыгаль подал представление о его увольнении.