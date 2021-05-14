З'ясувалося, хто може зайняти місце міністрів Петрашка та Криклія

Хто претендує на посаду Міністрів / Reuters

У слузі народу вже назвали кандидатів на посади міністра інфраструктури та міністра розвитку економіки. За словами нардепа Євгенії Кравчук, посаду може отримати чинний голова Укравтодору Олександр Кубраков, а на крісло міністра розвитку економіки претендує керівник податкової Олексій Любченко.

"Абсолютно очікувані кандидати, які працювали в центральних органах виконавчої влади... Ці кадрові ротації, що ставка буде саме на зростання ВВП, робочих місць і на зростання економіки в цілому", - пояснила вона.