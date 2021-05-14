З'ясувалося, хто може зайняти місце міністрів Петрашка та Криклія

За словами нардепа Євгенії Кравчук, посаду Криклія може отримати чинний глава Укравтодору Олександр Кубраков.
У слузі народу вже назвали кандидатів на посади міністра інфраструктури та міністра розвитку економіки. За словами нардепа Євгенії Кравчук, посаду може отримати чинний голова Укравтодору Олександр Кубраков, а на крісло міністра розвитку економіки претендує керівник податкової Олексій Любченко.
"Абсолютно очікувані кандидати, які працювали в центральних органах виконавчої влади... Ці кадрові ротації, що ставка буде саме на зростання ВВП, робочих місць і на зростання економіки в цілому", - пояснила вона.
- Раніше Главред писав про те, що два члени українського Кабінету - керівник Міністерства економіки Ігор Петрашко і керівник Міністерства транспорту Владислав Криклій вирішили піти зі своїх посад. Про це 14 травня повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від Партії європейська солідарність (політсила Петра Порошенка) Олексій Гончаренко.
- Він стверджує, що обидва міністри подали заяви про відставку
Автор: Катерина Трохимчук