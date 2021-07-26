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З'ясувалося, хто представить США на Кримській платформі

26 липня 2021, 22:58

Раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але голова Білого дому поки не приїде.

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Хто очолить делегацію США

На саміті Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня, делегацію США очолить міністр транспорту Пітер Буттіджедж, пише Суспільне.

"Сполучені Штати направляють (в Україну) Міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті Міністрів США, це Піт Буттіджедж", — розповів депутат Верховної Ради і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв (Європейська солідарність).

Він додав, що раніше в дипломатичних колах не виключали візиту президента Джо Байдена, але глава Білого дому поки не приїде.

"Я зустрічався з Куртом Волкером (дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України в 2017-2019 роках - ред.) і він сказав, що з низки причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використовувати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відрадити", - додав Джемілєв.

Кримська платформа-про що раніше писав Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня підтвердив інформацію, згідно з якою саміт Кримської платформи пройде 23 серпня в Києві. Влада очікує візиту високопоставлених представників іноземних держав з подальшим підписанням важливих документів.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія вкрай серйозно поставилася до ініціативи України по Криму. На базі російського МЗС створено підрозділ, який працює над дискредитацією української ідеї.

На думку Кулеби, саміт Кримської платформи стане найбільшим заходом за 30-річчя незалежності України. Москві не вдасться перешкодити планам Києва.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що на саміті Кримської платформи мають підписати важливу декларацію з питань звільнення окупованого півострова.

новини США Мустафа Джемілєв новини України Кримська платформа
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