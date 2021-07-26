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Выяснилось, кто представит США на Крымской платформе

26 июля 2021, 22:58
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Ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

Кто возглавит делегацию США

На саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, делегацию США возглавит министр транспорта Питер Буттиджедж, пишет Суспільне.

"Соединенные Штаты направляют (в Украину) министра транспорта, он достаточно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", — рассказал депутат Верховной рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев (Европейская солидарность).

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

"Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить", - добавил Джемилев.

Крымская платформа - о чем ранее писал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подтвердил информацию, согласно которой саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Власти ожидают визита высокопоставленных представителей иностранных государств с последующим подписанием важных документов.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия крайне серьезно отнеслась к инициативе Украины по Крыму. На базе российского МИД создано подразделение, которое работает над дискредитацией украинской идеи.

По мнению Кулебы, саммит Крымской платформы станет самым крупным мероприятием за 30-летие независимости Украины. Москве не удастся помешать планам Киева.

Представитель президента Украины в автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что на саммите Крымской платформы должны подписать важную декларацию по вопросам освобождения оккупированного полуострова.

новости США Мустафа Джемилев новости Украины Крымская платформа
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