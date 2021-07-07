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Украина покажет план по возвращению Крыма: в Раде раскрыли детали саммита Крымской платформы

7 июля 2021, 07:15
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Вопрос обсуждения деоккупации Крымского полуострова должен быть вынесен на публичный уровень, считает Рустем Умеров.

Украина,Крым,флаг
Украина не должна ожидать, что мир с оружием в руках освобождать Крым – нардеп / УНИАН

Целью саммита Крымской платформы является запуск диалога внутри государства и на международном политическом уровне для того, чтобы найти решение по освобождению оккупированного Крыма. Украина пригласила страны-партнеры для проведения мероприятия и подписания хартии. Киев должны посетить более 30 делегаций. Несмотря на давление России, украинское государство приняло план по деоккупации Крымского полуострова и не намерено отказываться от реализации своих задач. Об этом заявил депутат от фракции Голос Рустем Умеров.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что вопрос освобождения Крыма из-под российской оккупации должен выйти на публичный уровень. Страны впервые за семь лет должны собраться и обсудить эту ситуацию.

"Если на дипломатический саммит "Крымская платформа" мы пригласили всех наших международных партнеров приехать и подписать хартию, мы же не должны ожидать, что они с оружием в руках приедут. Поэтому это и есть дипломатический саммит. Наша цель - чтобы внутриполитически и внешнеполитически мы обсуждали деоккупацию Крыма, чтобы найти пути решения, пообщаться, потому что за 7 лет мы должны встретиться", - считает Умеров.Читайте такжеВозвращение Крыма и смена власти в России: Илларионов оценил шансы на успех Украины

Также он добавил, что в ходе саммита государства-участники мероприятия должны провести консультации по вопросам дальнейших действий. Украина подготовила план по освобождению оккупированного полуострова и намерена продемонстрировать данную концепцию. Несмотря на давление России, Киев не планирует отказываться от проведения мероприятия.

"Всегда заявления, дипломатические встречи помогают, надо встретиться и обменяться мнениями, каким путем идти - политическим, дипломатическим, другими путями. Мы привлекли более 30 делегаций. Они посмотрят, какой план деоккупации у Украины. Его не было, мы недавно его приняли. Мы видим, как Россия противодействует нашей акции, идет очень серьезное давление на наших партнеров. Но мы все равно будем проводить саммит. Это будет огромный наш политический и дипломатический плюс", - подчеркнул Рустем Умеров.

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Крымская платформа

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подтвердил информацию, согласно которой саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Власти ожидают визита высокопоставленных представителей иностранных государств с последующим подписанием важных документов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия крайне серьезно отнеслась к инициативе Украины по Крыму. На базе российского МИД создано подразделение, которое работает над дискредитацией украинской идеи.

По мнению Кулебы, саммит Крымской платформы станет самым крупным мероприятием за 30-летие независимости Украины. Москве не удастся помешать планам Киева.

Представитель президента Украины в автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что на саммите Крымской платформы должны подписать важную декларацию по вопросам освобождения оккупированного полуострова.

Верховная Рада новости Украины новости Крыма Крымская платформа
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