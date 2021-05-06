Зеленський на пресконференції з Блінкеном "підколов" росіян

Володимир Зеленський пожартував про росіян / Reuters

Президент Володимир Зеленський у четвер, 6 травня, під час пресконференції після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном пожартував про росіян.

Очільник держави відповідав на питання, яке озвучила англомовна учасниця пресконференції, та перепитав, чи чує вона його відповідь.

Українському лідеру відповіли, що звучить російськомовний переклад. У відповідь на цю фразу Зеленський заявив, що "вони (росіяни – Ред.) скрізь".

Діалог Володимира Зеленського з англомовною учасницею пресконференції:

Зеленський: "Ви не чуєте, так...".

Англомовна учасниця: "У нас російський переклад... все нормально".

Зеленський: "Російський переклад? Вони тут, вони скрізь".

Нагадаємо, у ніч на 6 травня в Україну з офіційним візитом прибув Ентоні Блінкен. Вранці 6 числа держсекретар Штатів зустрівся з нардепами й поговорив з українським колегою – очільником Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Пізніше гість зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі розпочалася їхня спільна пресконференція.

Раніше Блінкен не відвідував Україну як держсекретар.