Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном "подколол" русских

Президент отреагировал шуткой на то, что англоязычному человеку его речь переводили на русский.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 мая, во время пресс-конференции после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пошутил о русских.
Глава государства отвечал на вопрос, который озвучила англоязычная участница пресс-конференции и переспросил, слышит ли она его ответ.
Украинскому лидеру ответили, что звучит русскоязычный перевод. В ответ на эту фразу Зеленский заявил, что "они (русские – Ред.) везде".
Диалог Владимира Зеленского с англоязычной участницей пресс-конференции
Зеленский: "Вы не слышите, да…".
Англоязычная участница: "У нас русский перевод... все нормально".
Зеленский: "Русский перевод? Они здесь, они везде".
Автор: Екатерина Присяжнюк