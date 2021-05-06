Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном "подколол" русских

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 мая, во время пресс-конференции после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пошутил о русских.

Глава государства отвечал на вопрос, который озвучила англоязычная участница пресс-конференции и переспросил, слышит ли она его ответ.

Украинскому лидеру ответили, что звучит русскоязычный перевод. В ответ на эту фразу Зеленский заявил, что "они (русские – Ред.) везде".

Диалог Владимира Зеленского с англоязычной участницей пресс-конференции

Зеленский: "Вы не слышите, да…".

Англоязычная участница: "У нас русский перевод... все нормально".

Зеленский: "Русский перевод? Они здесь, они везде".