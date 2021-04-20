Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію

Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна / Reuters

Президент Володимир Зеленський звернувся до Російської Федерації та до російського колеги Володимира Путіна російською мовою.

Український лідер у відеозверненні, опублікованому у Telegram-каналі Zelenskiy / Official сказав, що готовий запропонувати главі РФ зустрітися у будь-якій точці Донбасу, в якій йде війна.

"І окремо я хочу звернутися до нашого північного сусіда. Одного разу президент Росії сказав: "Якщо бійка неминуча, потрібно бити першим". Але, по-моєму, зараз кожен лідер зобов'язаний розуміти, що бійка не може бути неминучою, коли мова йде не про підворіття, а про реальну війну та мільйони людських життів...", – заявив Зеленський.

Очільник держави додав, що у війні програють всі сторони.

На його думку, лідери країн мають розуміти, що "не можна когось захистити, нападаючи, і що неможливо звільнити когось, захопивши".

Зеленський також розповів, як російська сторона заважає просуванню до встановлення миру на Донбасі, і у зв'язку з цим запропонував Путіну зустріч у місці, де йдуть бойові дії.

"Пане Путін, я готовий... запропонувати вам зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна", – сказав президент.

Нове відеозвернення Володимира Зеленського

Нагадаємо, наприкінці березня на Донбасі загострилася ситуація, бойовики стали частіше обстрілювати позиції українських військовослужбовців. У результаті одного з обстрілів загинули четверо захисників України.

Прессекретар Володимира Зеленського Юлія Мендель говорила, що глава держави зробив запит на переговори з Володимиром Путіним для обговорення ситуації на Донбасі, однак Київ не отримав відповідь від російської сторони.

В останні дні березня з'явилася інформація, що Росія стягує війська до східного кордону України під виглядом навчань. Крім того, РФ почала перекидати свіжі сили у захоплений Крим.

Кремль стверджував, що ніхто не готується до війни. Влада України вважає, що російська сторона вдалася до маневрів, щоб на переговорах щодо Донбасу створити атмосферу тиску.

Низка країн Заходу підтримали Київ й закликали Росію відмовитися від загострення ситуації.