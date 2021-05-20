Зеленський оголосив про плани на саміт щодо повернення Криму в Україну

В Україну 23 серпня приїдуть високосадовці 30 держав - Зеленський / Скріншот YouTube

Перший саміт важливого заходу Кримська платформа відбудеться 23 серпня у Києві. Очікується приїзд безлічі високопосадовців з іноземних держав. Серед них президенти, глави урядів, міністри закордонних справ, спікери та інші делегати. В рамках заходу будуть підписані важливі документи. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час великої пресконференції, яка проходить у четвер, 20 травня, президент акцентував увагу на важливості питання проведення заходу Кримська платформа і підкреслив, що 23 серпня – в день першого саміту з повернення Криму – до України приїдуть високопоставлені гості з 30 країн. Під час зустрічі очікується підписання важливих документів.читайте такожУ США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму

"Буде багато представників безлічі країн, будуть підписані важливі документи, запрошені президенти, прем'єрміністри, глави церков інших країн, спікери, міністри МЗС. Думаю, в цілому буде представлено 30 країн", - підкреслив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський у своєму вступному слові розповів про головне завдання на посаді президента України.

Повернення Криму до складу України