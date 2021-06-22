Зеленський поїде до Німеччини на перемовини з Меркель щодо Донбасу: на Банковій назвали дату

Зеленський відправиться до Берліна 12 липня / president.gov.ua

Канцлерка ФРН Ангела Меркель запросила президента України Володимира Зеленського відвідати з візитом Берлін. Під час перемовин сторони повинні обговорити українсько-німецькі відносини і процеси мирного вирішення військового конфлікту на Донбасі. Український гарант повинен відправитися до Берліну 12 липня.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у вівторок, 22 червня, відбулася телефонна розмова лідерів України та Німеччини. Під час перемовин Зеленський і Меркель підтвердили особливість дати Дня скорботи і пам'яті жертв війни в Україні і підкреслили важливість відповідальності за злочини нацистського режиму.

"Наша розмова проходить в особливу дату. Світ повинен зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - заявив Зеленський.

Крім того, гарант запросив Меркель приїхати в Україну на саміт Кримської платформи та заходи, приурочені до Дня Незалежності України. У свою чергу, канцлерка ФРН запросила Зеленського приїхати до Німеччини на перемовини, під час яких обговорюватиметься питання врегулювання військового конфлікту на Донбасі.читайте такожПрорив з Криму і удар по Донбасу: журналіст оголосив про атаку Путіна після зустрічі з Байденом

"Зі свого боку, федеральний канцлер запросила главу української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі", - підкреслюється в повідомленні.

У Twitter-акаунті глави держави уточнюється, що Зеленський поїде з візитом до Берліна 12 липня.

"Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та співпраці", - підкреслив український гарант.читайте такожОсобливий статус Донбасу і Конституція: у Кравчука розкрили плани щодо перезапуску Мінських угод

Нагадаємо, 7 червня відбулися телефонні перемовини президента України Зеленського з господарем Білого дому Байденом. Під час розмови президент США запросив українського гаранта до Вашингтона. Поїздка має відбутися наприкінці липня.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у травні під час своєї пресконференції сказав про те, що на Банковій ведуть перемовини з Москвою щодо організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч Зеленського і Байдена організувати складно, однак якщо такий діалог допоможе врегулювати конфлікт Москви і Києва, то українська сторона готова докласти для цього максимум зусиль.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 17 червня заявив, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. При цьому сторони наразі не досягли конкретних домовленостей щодо цього питання.