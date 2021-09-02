Зеленський залишив Білий дім не давши коментар для преси

Зеленський покинув Білий дім / Фото: Україна 24

У Вашингтоні вже завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Український президент вже вийшов із Білого дому, повідомляє Україна 24.

Переговори президентів, а також української та американської делегацій тривали більш ніж годину. Спочатку переговори проходили в розширеному форматі, а далі глави держав продовжили зустріч віч-на-віч.

Зустріч Зеленського і Байдена-про що раніше писав Главред:

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і голови Білого дому Джо Байдена була призначена на 14:00 (21:00 за Києвом).

Джо Байден має намір висловити "незмінну підтримку" Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в умовах "продовження Росією агресії в Криму і на Донбасі".

При цьому в графіку Байдена не йшлося про спільну пресконференцію за підсумками зустрічі. Результати саміту кожен з лідерів коментуватиме окремо.

Президент США Джо Байден заявив, що підтримка його країною євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Також Сполучені Штати залишаються прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.