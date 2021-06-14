"Дайте нам чітку відповідь": Зеленський закликав Байдена і США прийняти рішення щодо України і НАТО

Кремль затягує зустріч з Путіним - Зеленський / president.gov.ua

Президент США Джо Байден повинен чітко відповісти на питання про те, чи буде надано Україні План дій щодо членства до НАТО. При цьому американці повинні виділити Києву нову економічну допомогу. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський.

У спільному інтерв'ю інформагентствам Reuters, Associated Press і Agence France-Presse у четвер, 14 липня, Зеленський сказав, що США слід конкретно пояснити ситуацію з наданням ПДЧ до НАТО для України. Крім цього, Вашингтон повинен надати нову економічну допомогу Києву.

"Якщо ми кажемо про НАТО і ПДЧ, мені б дуже хотілося отримати (від Байдена) конкретику - так чи ні. Ми повинні отримати чіткі дати і ймовірність цього (надання ПДЧ) для України", - сказав Володимир Зеленський.читайте такожУкраїна різко звернулася до НАТО і оголосила про зміну планів щодо співпраці з Альянсом

Крім того, за його словами, наразі Москва затягує зустріч з Путіним без аргументованих причин. При цьому суттєва частина російських військ, які раніше були стягнуті до прикордонних з Україною територій, виведені не були.

Інтеграція України до НАТО

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що незважаючи на відсутність України на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, українській владі пообіцяли, що на Заході буде розглянуто питання надання Києву ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.

У НАТО заявляли, що блок безпеки бачить Україну і Грузію в Альянсі. Але це станеться тільки тоді, коли настане час.

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті у Брюсселі. Наразі серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу щодо цього питання.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що на саміті держави обговорять співпрацю з Україною і Грузією, а також розглянуть питання, пов'язані з погрозами Росії і Китаю.