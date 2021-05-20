Зеленський розповів, хто житиме в держдачах / УНІАН

У Конча-Заспі та Пущі-Водиці йдуть ревізії, пізніше уряд представить концепцію з експлуатації державних дач, пообіцяв президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої підсумкової прес-конференції.

При цьому глава держави пообіцяв, що на місце людей, яких виселять – не заїдуть пов'язані з ним люди.

"Мої люди туди не заїдуть, не переживайте", - запевнив президент.

Президент анонсував, що після ревізії держдач буде представлена концепція щдо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ: хто буде там жити, на яких умовах і за якою ціною.

Наприклад, Зеленський допускає, що таке право (орендувати житло, яке знаходиться в держвласності, за ринковими цінами) може бути надано чинним чиновникам на час їхньої каденції.

"У нас буде концепція. Хто там житиме. Ми її представимо", - сказав президент.

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