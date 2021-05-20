УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський розповів, хто житиме в держдачах

20 травня 2021, 16:11
Прослухати новину
Зупинити

Президент анонсував, що після ревізії держдач буде представлена концепція щодо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ.

Зеленський розповів, хто житиме в держдачах
Зеленський розповів, хто житиме в держдачах / УНІАН

У Конча-Заспі та Пущі-Водиці йдуть ревізії, пізніше уряд представить концепцію з експлуатації державних дач, пообіцяв президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої підсумкової прес-конференції.

При цьому глава держави пообіцяв, що на місце людей, яких виселять – не заїдуть пов'язані з ним люди.

"Мої люди туди не заїдуть, не переживайте", - запевнив президент.

Президент анонсував, що після ревізії держдач буде представлена концепція щдо Конча-Заспи, Пущі-Водиці та ВДНГ: хто буде там жити, на яких умовах і за якою ціною.

Наприклад, Зеленський допускає, що таке право (орендувати житло, яке знаходиться в держвласності, за ринковими цінами) може бути надано чинним чиновникам на час їхньої каденції.

"У нас буде концепція. Хто там житиме. Ми її представимо", - сказав президент.

читайте такожДерждача, "лобстери" і "40 машин охорони": Зеленська розповіла про побут сім'ї президента

Прес-конференція Зеленського: головне

Володимир Зеленський Конча-Заспа держдача Пуща-Водиця новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Зеленський розповів, хто житиме в держдачах». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Справжня причина кадрових перестановок в КабмініСправжня причина кадрових перестановок в Кабміні Названо сири, які небезпечні і корисні для здоров'яНазвано сири, які небезпечні і корисні для здоров'я Гороскоп на 19 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборонений переворот та пограбуванняГороскоп на 19 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборонений переворот та пограбування Гороскоп на 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборонаГороскоп на 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Гороскоп на 17 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому загрожує покарання за довірливістьГороскоп на 17 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому загрожує покарання за довірливість

Останні новини

05:03
Як приготувати сіннабони: найпростіший рецепт легендарних булочок з корицею
04:24
Посівний календар на червень 2021: що робити в городі і в саду Відео
03:50
Додадуть бадьорості: названо кращі замінники кави Відео
03:05
У Кравчука назвали умову, за якої Росія відкриє КПВВ на Донбасі Відео
03:02
Журналісти розкрили несподіваний поворот у справі скандального судді-втікача Чауса Відео
Реклама
02:14
Російська телеведуча без ліфчика показала сексуальні форми
01:44
Гороскоп на завтра 22 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: хрест на самотності й нещасні випадки Відео
00:55
Як не залишитися без грошей і удачі в свято Іоанна Богослова: прикмети і заборони
00:14
Євробачення 2021: як пройшов другий півфінал - виступи учасників
00:02
Гороскоп на сьогодні 21 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: легкі гроші, любовна пруха, захист від Місяця Відео
20 травня, четвер
23:59
Дієтолог назвала небезпечну їжу, яку не варто купувати в супермаркеті Відео
23:08
В Україні сильно похолодає: синоптики назвали дату Відео
23:05
Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити
23:00
Ізраїль та ХАМАС досягли важливої угоди
22:38
У Путіна відреагували на вишиванку Зеленського
22:34
Вартість проїзду в Києві злетить: названа гранична сума Відео
22:13
У Байдена зробили заяву про добудову Північного потоку-2 Відео
22:02
Анджеліна Джолі взяла участь у небезпечній для життя фотосесії Відео
21:34
Близнюки – дата народження, головні риси та сумісність з іншими знаками Зодіаку
21:31
Інфекціоніст розповіла правду про смертність від коронавірусу в Україні Відео
Реклама
21:17
У Миколаєві депутати оскандалились рішенням щодо російської мови
21:06
В Україні пенсіонери отримають "солідні" доплати до пенсії Відео
20:49
Як Україна втратила жирний шанс стати газовим хабом Погляд
20:48
Творці Back 4 Blood показали ігрових персонажів кооперативного зомбі-шутера Відео
20:43
У Зеленського зробили заяву через скандал з вишиванкою Відео
20:23
Окупанти Криму по-звірячому вбивають дельфінів й топлять їх у морі Відео
19:51
Актор Days Gone розповів, що може переконати Sony зайнятися сиквелом Відео
19:43
У Єгипті "розводять" українців: як не попастися на прийом аферистів Відео
19:32
У МЗС гнівно відреагували на можливе скасування санкцій США проти Північного потоку-2 Відео
19:17
Відмова від імпорту електроенергії з РФ та Білорусі: чим це загрожує Погляд
19:07
Кулеба назвав головну умову зустрічі Зеленського з Путіним Відео
19:01
"Нижче плінтуса": Кличко різко прокоментував жарти 95 кварталу Відео
18:46
У Epic Games Store стартувала безплатна роздача популярного спортивного симулятора Відео
18:36
У Києві загубився хлопчик, за яким доглядав батько, а провину "повісили" на матір
18:19
На Україну обрушиться небезпечний грозовий шторм Відео
18:04
Як снаряд двічі потрапляє в одне місце: рецензія на фільм Тихе місце 2 Відео
17:58
Експерт пояснив, в чому загроза непрогнозованого підвищення податків в країні
17:56
"Починає пилятися сук, на якому сидимо": у Криму б'ють на сполох через НП з енергомостом Відео
17:50
Анонсовано недорогий смартфон Samsung Galaxy F52 на топовому залізі
17:35
Що не так з вишиванками Зеленських: експерти пояснили, чому так обурилися українці Відео
Реклама
17:25
Транзит через Україну і СП-2: у Німеччині пояснили проблему перемовин з США Відео
17:17
Поводився як школяр: експерт роз'яснив жести Зеленського на пресконференції
17:15
Концесії в портах і нова інфраструктура: Кубраков розповів про пріоритети в морській галузі
17:10
Зеленський відповів на запитання про "Путіна-вбивцю" Відео
16:48
У Порошенка різко відповіли Зеленському на "вирок" і вибухнули звинуваченням Відео
16:38
Арестович розповів, як Росія може зірвати домовленості щодо Донбасу Відео
16:27
"Наш скарб": Володимир Зеленський одягнув російську косоворотку в День вишиванки
16:22
Проти багатостраждальної гри Cyberpunk 2077 об'єднали відразу 4 колективних позови
16:14
На Євробаченні 2021 іноземці висловилися про Україну і групу Go-A Відео
16:11
Зеленський розповів, хто житиме в держдачах Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти