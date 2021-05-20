Зеленский рассказал, кто будет жить в госдачах

Президент анонсировал, что после ревизии госдач будет представлена концепция по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ.
В Конча-Заспе и Пуще-Водице идут ревизии, позднее правительство представит концепцию по эксплуатации государственных дач, пообещал президент Владимир Зеленский во время сегодняшней итоговой пресс-конференции.
При этом глава государства пообещал, что на место людей, которых выселят – не заедут связанные с ним люди.
"Мои люди туда не заедут, не переживайте", – заверил президент.
Президент анонсировал, что после ревизии госдач будет представлена концепция по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ: кто будет там жить, на каких условиях и по какой цене.
Например, Зеленский допускает, что такое право (арендовать жилье, которое находится в госсобственности, по рыночным ценам) может быть предоставлено действующим чиновникам на время их каденции.
"У нас будет концепция. Кто там будет жить. Мы ее представим", – сказал президент.
Читайте такжеГосдача, "лобстеры" и "40 машин охраны": Зеленская рассказала о быте семьи президента
Пресс-конференция Зеленского: главное
- Зеленский приоткрыл тайну о переговорах с Кремлем и "наехал" на Меркель с Макроном. Франция и ФРГ должны сильнее поддерживать украинскую сторону, убежден Владимир Зеленский.
- Зеленский заявил о начале переговоров с Кремлем по встрече с Путиным. Переговоров президентов Украины и России в Москве точно не будет, сказал Владимир Зеленский.
- Зеленский сделал резкое заявление о решениях СНБО. Зеленский заявил о готовности нести ответственность за решения, принятые на СНБО.
- День Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня. Военный парад ко Дню Независимости 2021 в Украине пройдет как на воде, так и на суше.
- Зеленский объявил о планах на саммит по возвращению Крыма в Украину. На саммите Крымской платформы будут подписаны важные документы, сказал он.
- Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента. Он рассказал, что легендарный завод Антонов в каком-то смысле отражает его философию как президента.