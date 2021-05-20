Зеленский рассказал, кто будет жить в госдачах / УНИАН

В Конча-Заспе и Пуще-Водице идут ревизии, позднее правительство представит концепцию по эксплуатации государственных дач, пообещал президент Владимир Зеленский во время сегодняшней итоговой пресс-конференции.

При этом глава государства пообещал, что на место людей, которых выселят – не заедут связанные с ним люди.

"Мои люди туда не заедут, не переживайте", – заверил президент.

Президент анонсировал, что после ревизии госдач будет представлена концепция по Конча-Заспе, Пуще-Водице и ВДНХ: кто будет там жить, на каких условиях и по какой цене.

Например, Зеленский допускает, что такое право (арендовать жилье, которое находится в госсобственности, по рыночным ценам) может быть предоставлено действующим чиновникам на время их каденции.

"У нас будет концепция. Кто там будет жить. Мы ее представим", – сказал президент.

Читайте такжеГосдача, "лобстеры" и "40 машин охраны": Зеленская рассказала о быте семьи президента

Пресс-конференция Зеленского: главное