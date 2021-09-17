Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України: у чому суть документа

Створено план згідно з яким реалізовуватиметься військова політика України.
Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень, метою якого є визначення основних напрямків реалізації військової політики держави.
Про це повідомляє прес-служба ОП.
Згідно з документом військова політика України буде реалізовуватися за напрямками:
- відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, відсіч і стримування загрози з боку Російської Федерації і запобігання військових конфліктів з іншими країнами;
- планування плану оборони України; надання центральними органами виконавчої влади можливостей щодо своєчасної мобілізації, ефективне управління оборонними ресурсами та задоволення потреб оборони;
- всебічне забезпечення оборони України; введення в оборону досвіду, принципів і стандартів НАТО, участь у спільних операціях і навчаннях, а також задоволення критеріїв членства для подальшої інтеграції.
У документі йдеться про розвиток військового комплексу України до 2025 року.
Також у бюлетені викладені п'ять головних стратегічних цілей:
- ефективний менеджмент
- професійний склад
- сучасна техніка
- розвинена інфраструктура
- інтегровані оперативні сили оборони.
Кожна мета отримає певний перелік завдань для її реалізації у Державній програмі розвитку ЗСУ до 2026 року.
Також відомо, що фінансування реалізації даного документу здійснюватиметься не тільки з держбюджету, а й з інших джерел фінансування.
Нагадаємо, Зеленський знову відвідає США. Він візьме участь Генеральній Асамблеї Організації об'єднаних націй, де зустрінеться з лідерами країн і генсеком ООН.
Також раніше президент України Володимир Зеленський 1 вересня в ході свого візиту в США у Вашингтоні провів переговори з главою Білого дому Джо Байденом. Як заявив гарант, відбулися ефективні переговори, а у адміністрації Штатів немає будь-якого негативу по відношенню до Банкової.