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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: в чем суть документа

17 сентября 2021, 22:45

Создан план согласно которому будет реализовываться военная политика Украины.

Зеленский
Зеленский подписал документ о работе ВСУ / Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень, целью которого является определение основных направлений реализации военной политики государства.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Согласно документу военная политика Украины будет реализовываться по направлениям:

  • восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
  • планирование плана обороны Украины;предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
  • всестороннее обеспечение обороны Украины;введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.

В документе идет речь о развитии военного комплекса Украины до 2025 года.

Также в Бюллетене изложены пять главных стратегических целей:

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  1. эффективный менеджмент
  2. профессиональный состав
  3. современная техника
  4. развитая инфраструктура
  5. интегрированные оперативные силы обороны.

Каждая цель получит определенный перечень заданий для ее реализации в Государственной программе развития ВСУ до 2026 года.

Также известно, что финансирование реализации данного документа будет осуществляться не только из госбюджета, но и из других источников финансирования.

Напомним, Зеленский снова посетит США. Он примет участие Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, где встретится с лидерами стран и генсеком ООН.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в ходе своего визита в США в Вашингтоне провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Как заявил гарант, состоялись эффективные переговоры, а у администрации Штатов нет какого-либо негатива по отношению к Банковой.

viber
Владимир Зеленский военное командование
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