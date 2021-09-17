Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: в чем суть документа

Создан план согласно которому будет реализовываться военная политика Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень, целью которого является определение основных направлений реализации военной политики государства.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Согласно документу военная политика Украины будет реализовываться по направлениям:
- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
- планирование плана обороны Украины;предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
- всестороннее обеспечение обороны Украины;введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.
В документе идет речь о развитии военного комплекса Украины до 2025 года.
Также в Бюллетене изложены пять главных стратегических целей:
- эффективный менеджмент
- профессиональный состав
- современная техника
- развитая инфраструктура
- интегрированные оперативные силы обороны.
Каждая цель получит определенный перечень заданий для ее реализации в Государственной программе развития ВСУ до 2026 года.
Также известно, что финансирование реализации данного документа будет осуществляться не только из госбюджета, но и из других источников финансирования.
Напомним, Зеленский снова посетит США. Он примет участие Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, где встретится с лидерами стран и генсеком ООН.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября в ходе своего визита в США в Вашингтоне провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Как заявил гарант, состоялись эффективные переговоры, а у администрации Штатов нет какого-либо негатива по отношению к Банковой.