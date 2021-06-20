"Чекаємо з нетерпінням": у МЗС зробили заяву щодо СП-2 і оголосили про газову співпрацю з Туреччиною

Україна вітає ініціативи Туреччини, пов'язані з новими можливостями для постачань скрапленого газу до країн Чорноморського регіону - Кулеба / УНІАН

Російський трубопровід Північний потік-2 залишається політичним проектом, тоді як з точки зору економіки і стратегічного інтересу транзит газу через Україну залишається найвигіднішим. Київ очікує, коли Туреччина добудує новий канал Трансанатолійського газопроводу TANAP, який з'єднає Чорне і Середземне море. Такий крок надасть нові можливості для постачань скрапленого газу до Чорноморського регіону. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС, під час дипломатичного форуму у Анталії він піддав критиці газопровід СП-2 і назвав його політичним проектом Росії, який не відповідає політиці пошуку нових каналів для постачання енергоресурсів. За його словами, ГТС України в будь-якому випадку залишається більш вигідним шляхом транзиту газу з точки зору економіки і стратегії.

"Як це сталося з Північним потоком-2, проектом, що підриває енергетичну безпеку Європи, суперечить принципам диверсифікації енергопостачання. Це політичний проект, мета якого - обійти Україну з політичних міркувань, тому що з економічної і стратегічної точок зору доцільним залишається транзит газу через територію України", - вважає Кулеба.читайте такожУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

Нагадавши про те, що Київ є надійним транзитером палива, він акцентував увагу на високому рівні співпраці з Анкарою, включаючи сферу енергетики. Україна позитивно ставиться до відкриття Туреччиною каналу Стамбул, що призведе до посилення можливостей постачань скрапленого газу, і має намір продовжувати співпрацю з турецькою державою.

"Чекаємо з нетерпінням на відкриття нового каналу, який з'єднає Чорне і Середземне моря, оскільки це можливість для постачань скрапленого природного газу до чорноморських країн... У цьому ключі хороші відносини з Туреччиною і її інвестиції в диверсифікацію поставок енергії мають виняткове значення", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Північний потік-2 новини

Президент Володимир Зеленський під час візиту делегації США до Києва закликав американську державу та ЄС зупинити добудову Північного потоку-2. За словами глави держави, запуск газопроводу несе загрозу національним інтересам України.

Глава МВС Арсен Аваков казав, що у зв'язку з добудовою першої нитки Північного потоку-2 з'являється ймовірність провокацій з боку Росії, спрямованих проти об'єктів критичної інфраструктури української держави.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков припускав ситуацію, за якої у СП-2 з'являться нові проблеми на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Депутат Держдуми В'ячеслав Ніконов вважає, що США здійснять спробу зупинки Північного потоку-2, якщо на парламентських виборах у Німеччині здобуде перемогу Партія зелених – противники російського трубопроводу.