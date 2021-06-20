"Ждем с нетерпением": в МИД сделали заявление об СП-2 и объявили о газовом сотрудничестве с Турцией

Украина приветствует инициативы Турции, связанные с новыми возможностями для поставок сжиженного газа в страны Черноморского региона - Кулеба / УНИАН

Российский трубопровод Северный поток-2 остается политическим проектом, тогда как с точки зрения экономики и стратегического интереса транзит газа через Украину остается самым выгодным. Киев ожидает, когда Турция достроит новый канал Трансанатолийского газопровода TANAP, который соединит Черное и Средиземное море. Такой шаг предоставит новые возможности для поставок сжиженного газа в Черноморский регион. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе дипломатического форума в Анталии он подверг критике газопровод СП-2 и назвал его политическим проектом России, который явно не соответствует политике поиска новых каналов для поставки энергоресурсов. По его словам, ГТС Украины в любом случае остается более выгодным путем транзита газа с точки зрения экономики и стратегии.

"Как это случилось с Северным потоком-2, проектом, подрывающим энергетическую безопасность Европы, противоречащим принципам диверсификации энергоснабжения. Это политический проект, цель которого - обойти Украину по политическим соображениям, так как с экономической и стратегической точек зрения целесообразным остается транзит газа через территорию Украины", - считает Кулеба.Читайте такжеУкраина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

Напомнив о том, что Киев является надежным транзитером топлива, он акцентировал внимание на высоком уровне сотрудничества с Анкарой, включая сферу энергетики. Украина положительно относится к открытию Турцией канала Стамбул, что приведет к усилению возможностей поставок сжиженного газа, и намерена продолжать сотрудничество с турецким государством.

"Ждем с нетерпением открытия нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря, поскольку это возможность для поставок сжиженного природного газа в Черноморские страны... В этом ключе хорошие отношения с Турцией и ее инвестиции в диверсификацию поставок энергии имеют исключительное значение", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Северный поток-2 новости

Президент Владимир Зеленский во время визита делегации США в Киев призвал американское государство и ЕС остановить достройку Северного потока-2. По словам главы государства, запуск газопровода несет угрозу национальным интересам Украины.

Глава МВД Арсен Аваков говорил, что в связи с достройкой первой нитки Северного потока-2 появляется вероятность провокаций со стороны России, направленных против объектов критической инфраструктуры украинского государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допускал ситуацию, при которой у СП-2 появятся новые проблемы на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов считает, что США осуществят попытку остановки Северного потока-2, если на парламентских выборах в Германии одержит победу Партия зеленых – противники российского трубопровода.