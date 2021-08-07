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Жорстка риторика Зеленського і компроміс з РФ: у Раді пояснили, чому президент перейшов в атаку

7 серпня 2021, 07:10

Зеленський не боїться сказати в обличчя агресору неприємні речі, сказала Олена Мошенець.

Зеленський
Зеленський відійшов від компромісу через дії Росії - нардеп / УНІАН

Заяви президента України Володимира Зеленського щодо ситуації з Кримом і Донбасом продиктовані поведінкою Росії, яка нехтує міжнародною дипломатією і правовими нормами. Внаслідок цього гарант відійшов від позиції компромісу і дипломатичності у своїй риториці. Глава держави говорить тією мовою, яка буде зрозуміла Москві. Його головним завданням є захист українців на окупованих територіях. Про це заявила народна депутатка від фракції Слуга народу Олена Мошенець.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що подібні заяви Зеленського дратують Москву, проте його слова обумовлені поведінкою Росії. Тому гарант відійшов від компромісу і не боїться прямо сказати про речі, пов'язані з російською агресією.

"Так, дратують (Кремль слова Зеленського, - ред.). Хочу поаплодувати і підтримати президента, який не боїться в обличчя агресору казати ті речі, які є занадто неприємними, не боїться заявляти про це і відійшов від позиції компромісу і певної толерантності, навіть дипломатичності, через яку нормальні держави могли б знайти спільну мову. Але коли по той бік стоїть держава-злодій, яка краде твої території, вбиває твоїх людей, яка плює в обличчя людей, які живуть там (на окупованих територіях) і вважають себе українцями. Я вже не кажу про кримських татар, яких століттями виселяли, і зараз продовжують це робити. Я, крім того, щоб підтримати цю думку про певний міжнародний тероризм, більше нічого не можу сказати", - зазначила Мошенець.

За її словами, Зеленський переконався в тому, що є низка держав і їх лідерів, які не керуються міжнародною дипломатією і юридичними правилами гри, встановленими світовою спільнотою. Президент перейшов до такої риторики, оскільки йому важливо захистити людей, які живуть на окупованих територіях.

"І розмовляти з такими людьми мовою, яку вони не розуміють, неможливо. Вони розуміють тільки мову, коли кажуть неприємні їм речі. Відповідно, риторика президента мені абсолютно зрозуміла, він хоче виконати у тому числі і свої політичні обіцянки, які він приймав як президент. Йому важливо захистити людей, які проживають на цих (окупованих) територіях. Дуже важливо, щоб діти, які ростуть, взагалі не розуміють, якою була територія країни, де вони проживають, якою вона була до їх народження - важливо цим дітям передати справжню історію, а не таку, яка написана агресором - Росією", - підкреслила Олена Мошенець.

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Заяви Зеленського про Крим і Донбас

Президент України Володимир Зеленський у своєму новому інтерв'ю сказав про те, то для росіян, які захопили Крим, ця земля не рідна, на відміну від українців. Тому, вважає глава держави, окупований півострів ніколи не буде "російською територією".

Зеленський назвав Кримський півострів "своєю землею" і заявив, що історію переписати неможливо, тому Крим повернеться до складу України, причому це тільки питання часу.

читайте такожКрим ніколи не буде "російською територією": Шойгу вибухнув відповіддю ЗеленськомуКрім того, президент також вважає, що "російська історія ще буде оплакувати свої ж кроки і рішення щодо Криму", тому що війна Росії і України серйозно зіпсувала відносини між двома народами.

Що стосується Донбасу, то Зеленський заявив, що тим жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами, краще виїхати до Росії.

новини Росії Володимир Зеленський Слуга народу новини України новини Криму
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