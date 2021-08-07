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Жесткая риторика Зеленского и компромисс с РФ: в Раде объяснили, почему президент перешел в атаку

7 августа 2021, 07:10
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Зеленский не боится сказать в лицо агрессору неприятные вещи, сказала Елена Мошенец.

Зеленский
Зеленский отошел от компромисса из-за действий России – нардеп / УНИАН

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с Крымом и Донбассом продиктованы поведением России, которая пренебрегает международной дипломатией и правовыми нормами. Вследствие этого гарант отошел от позиции компромисса и дипломатичности в своей риторике. Глава государства говорит на том языке, который будет понятен Москве. Его главной задачей является защита украинцев на оккупированных территориях. Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Елена Мошенец.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что подобные заявления Зеленского раздражают Москву, однако его слова обусловлены поведением России. Поэтому гарант отошел от компромисса и не боится прямо сказать о вещах, связанных с российской агрессией.

"Да, раздражают (Кремль слова Зеленского, - ред.). Хочу поаплодировать и поддержать президента, который не боится в лицо агрессору говорить те вещи, которые являются слишком неприятными, не боится заявлять об этом и отошел от позиции компромисса и определенной толерантности, даже дипломатичности, из-за которой нормальные государства могли бы найти общий язык. Но когда по ту сторону стоит государство-вор, которое ворует твои территории, убивает твоих людей, которое плюет в лицо людей, которые живут там (на оккупированных территориях) и считают себя украинцами. Я уже не говорю о крымских татарах, которых веками выселяли, и сейчас продолжают это делать. Я, кроме того, чтобы поддержать это мнение об определенном международном терроризме, больше ничего не могу сказать", - отметила Мошенец.

По ее словам, Зеленский убедился в том, что есть ряд государств и их лидеров, которые не руководствуются международной дипломатией и юридическими правилами игры, установленными мировым сообществом. Президент перешел к такой риторике, поскольку ему важно защитить людей, которые живут на оккупированных территориях.

"И говорить с такими людьми на языке, который они не понимают, невозможно. Они понимают только язык, когда говорятся неприятные им вещи. Соответственно, риторика президента мне абсолютно понятна, он хочет выполнить в том числе и свои политические обещания, которые он принимал как президент. Ему важно защитить людей, проживающих на этих (оккупированных) территориях. Очень важно, чтобы дети, которые растут, вообще не понимают, какой была территория страны, где они проживают, какой она была до их рождения - важно этим детям передать настоящую историю, а не такую, которая написана агрессором - Россией", - подчеркнула Елена Мошенец.

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Заявления Зеленского о Крыме и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом интервью сказал о том, то для россиян, которые захватили Крым, эта земля не родная, в отличие от украинцев. Поэтому, считает глава государства, оккупированный полуостров никогда не будет "русской территорией".

Зеленский назвал Крымский полуостров "своей землей" и заявил, что историю переписать невозможно, поэтому Крым вернется в состав Украины, причем это только вопрос времени.

Читайте такжеКрым никогда не будет "русской территорией": Шойгу разразился ответом ЗеленскомуКроме того, президент также считает, что "российская история еще будет оплакивать свои же шаги и решения по Крыму", потому что война России и Украины серьезно испортила отношения между двумя народами.

Что касается Донбасса, то Зеленский заявил, что тем жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые считают себя россиянами, лучше уехать в Россию.

новости России Владимир Зеленский Слуга народа новости Украины новости Крыма
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