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Жорстка розмова і удар від Конгресу: Арахамія назвав сценарій Зеленського на зустріч з Байденом

29 липня 2021, 06:02

Десятки конгресменів готові перервати відпустку і приїхати на зустріч із Зеленським до Вашингтону, сказав Давид Арахамія.

Зеленський
На Зеленського і Байдена очікує розмова на підвищених тонах - Арахамія / УНІАН

Непублічна частина зустрічі президента України Володимира Зеленського і господаря Білого дому Джо Байдена ймовірно проходитиме на підвищених тонах. Причиною тому є угода США і Німеччини щодо Північного потоку-2. І навіть незважаючи на те, що візит Зеленського до Штатів призначено на дату, коли Конгрес буде у відпустці, влада отримує десятки листів від конгресменів, які готові перервати відпочинок і відправитися на перемовини з українським главою держави. Про це заявив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що Київ вважає Північний потік-2 геополітичним проектом, і у цій ситуації українська держава фактично зробила ставку на Конгрес. Перед поїздкою Зеленського до Вашингтона програма візиту детально опрацьовується з Британією, Польщею та країнами Балтії. І коли парламент США збереться у вересні, можна буде побачити, як Конгрес чинитиме опір рішенню Байдена щодо трубопроводу Газпрому.

читайте такожКрах СП-2 і удар по планах Байдена: журналіст заявив про бунт в Білому домі через Росію"Північний потік-2" - це проект геополітичний. Нашими органічними союзниками у Європі є Великобританія, Польща, країни Балтії. На "Кримській платформі" ми збираємо декілька десятків країн – це 23 серпня перед поїздкою Зеленського до США. Ми зараз вже з цими країнами на "Зумі" промовляємо єдину позицію. У кожної країни у США є діаспора - польська, балтійська, у них є контакти. Ми намагаємося кожен контакт в Конгресі сьогодні консолідувати в єдину позицію. Тому що коли Конгрес у вересні почне працювати, ви побачите, що він дуже сильно чинитиме опір цьому рішенню Байдена. Залишаються ходи, і ми їх опрацьовуємо – це взагалі-то головна тема візиту", - зазначив Арахамія.

При цьому, за його словами, незважаючи на той факт, що Конгрес під час візиту Зеленського до США, який відбудеться 30 серпня, перебуватиме у відпустці, Україна вже отримує безліч листів від конгресменів, готових "перервати свою відпустку і приїхати на зустріч" (із Зеленським, - ред.).

"(У Конгресі, - ред.) є двопартійна підтримка України", - вказав парламентарій.

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Також політик додав, що зустріч Зеленського і Байдена, принаймні на неформальному рівні, ймовірно пройде на підвищених тонах. США зробили різкий вчинок, схваливши СП-2. Наразі стало зрозуміло, що Вашингтон працює з Німеччиною і заграє з Росією з метою протистояння Китаю.

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може роблять вигляд, що недооцінюють, удар, який вони роблять таким вчинком. Дипломатичною мовою кажуть, що "ми глибоко стривожені" і т.п., а на недипломатичному люди кажуть, як є. Коли партнери один з одним розмовляють, вони повинні говорити бачення очима одного партнера і іншого партнера. Всі розуміють, що наразі головна подача на Німеччину і загравання (США) з Росією – це, по суті, якась така неформальна коаліція проти Китаю", - підкреслив Давид Арахамія.читайте такожСценарій Путіна щодо Донбасу і ізоляція від Конгресу: експерт оголосив про удар Байдена по Зеленському

Нагадаємо, США і Німеччина 21 липня підписали декларацію щодо трубопроводу Північний потік-2. У документі йдеться про обіцянки Україні у вигляді фінансової компенсації і продовження транзитного газового контракту з Росією, який закінчується у 2024 році, ще на 10 років. Якщо Москва піде на нову агресію проти Києва, Німеччина повинна буде впровадити санкції проти російської держави і відстоювати аналогічні дії на рівні ЄС.

На Банковій піддали критиці документ щодо СП-2. У Зеленського вважають, що це декларація, яка не містить будь-яких серйозних зобов'язань Німеччини перед Україною. Києву потрібні гарантії того, що Росія не атакуватиме українську державу, а також вирішення питання транзиту. У таких умовах Україна продовжуватиме вести перемовини із Заходом і боротися з російським трубопроводом.

Зустріч Зеленського і Байдена

новини США Конгресс Володимир Зеленський Джо Байден Північний потік-2 новини України
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