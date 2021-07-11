Лілія Ребрик поділилася власним рецептом приготування окрошки

Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик на своїй сторінці в Instagram поділилася зі своїми фолловерами рецептом.
Окрошка - одна із найпопулярніших та найулюбленіших літніх страв. Рецептів цього супу існує дуже багато - і на кефірі, і на квасі, і на воді та навіть на мінералці.
Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик на своїй сторінці в Instagram поділилася зі своїми передплатниками рецептом, за яким сама готує окрошку.
"Яке спекотне літо без окрошки? Неважливо, любиш її чи ні, але хоча б один раз за все літо повинен спробувати!"- пише теледіва.
Як приготувати окрошку за рецептом від Лілії Ребрик:
Інгредієнти:
- 2 великі картоплини,
- 2 огірка,
- пучок зеленої цибулі,
- 2 яйця,
- 300 гр відібраної шинки,
- 5-6 штук редису,
- кропу,
- кефір,
- солі.
Приготування:
Заздалегідь приготуйте фігурний лід - стеблинку кропу вимийте і додайте у форми для льоду, залийте водою, поставте в морозилку. Картоплю відваріть в мундирі, коли охолоне - очистіть, дрібно наріжте, сховайте в холодильник. Дрібними кубиками наріжте огірки і теж сховайте в холодильник. Дрібно нарізану зелену цибулю перетріть з сіллю і залиште "настоюватися". Холодні круті яйця теж дрібно наріжте. І редис теж дрібно наріжте.
Тепер змішайте все разом: картоплю, редис, цибулю, огірки, яйця, сіль. Все залийте кефіром, розлийте по тарілках і додайте до кожної порції кубик льоду.
Як раніше повідомлялося, не всі господині знають, що припускаються помилок при приготуванні ідеально смачної окрошки. Існує два варіанти приготування популярного блюда - на квасі і на кефірі, розглянемо найпоширеніші помилки, які бувають при приготуванні будь-якої з варіацій окрошки.
Главред розповість основні правила приготування окрошки, які повинні знати.