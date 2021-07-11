Лілія Ребрик поділилася власним рецептом приготування окрошки

Рецепт окрошки від Лілії Ребрик / instagram.com/k_zorka.ru

Окрошка - одна із найпопулярніших та найулюбленіших літніх страв. Рецептів цього супу існує дуже багато - і на кефірі, і на квасі, і на воді та навіть на мінералці.

Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик на своїй сторінці в Instagram поділилася зі своїми передплатниками рецептом, за яким сама готує окрошку.

"Яке спекотне літо без окрошки? Неважливо, любиш її чи ні, але хоча б один раз за все літо повинен спробувати!"- пише теледіва.

Як приготувати окрошку за рецептом від Лілії Ребрик:

Інгредієнти:

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2 великі картоплини,

2 огірка,

пучок зеленої цибулі,

2 яйця,

300 гр відібраної шинки,

5-6 штук редису,

кропу,

кефір,

солі.

Приготування:

Заздалегідь приготуйте фігурний лід - стеблинку кропу вимийте і додайте у форми для льоду, залийте водою, поставте в морозилку. Картоплю відваріть в мундирі, коли охолоне - очистіть, дрібно наріжте, сховайте в холодильник. Дрібними кубиками наріжте огірки і теж сховайте в холодильник. Дрібно нарізану зелену цибулю перетріть з сіллю і залиште "настоюватися". Холодні круті яйця теж дрібно наріжте. І редис теж дрібно наріжте.

Тепер змішайте все разом: картоплю, редис, цибулю, огірки, яйця, сіль. Все залийте кефіром, розлийте по тарілках і додайте до кожної порції кубик льоду.

Як раніше повідомлялося, не всі господині знають, що припускаються помилок при приготуванні ідеально смачної окрошки. Існує два варіанти приготування популярного блюда - на квасі і на кефірі, розглянемо найпоширеніші помилки, які бувають при приготуванні будь-якої з варіацій окрошки.

Главред розповість основні правила приготування окрошки, які повинні знати.