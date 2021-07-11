Лилия Ребрик поделилась своим рецептом приготовления окрошки

Рецепт окрошки от Лилии Ребрик / instagram.com/k_zorka.ru

Окрошка - одно из самых популярных и любимых летних блюд. Рецептов этого супа существует очень много - и на кефире, и на квасе, и на воде и даже на минералке.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на своей странице в Instagram поделилась со своими подписчиками рецептом, по которому сама готовит окрошку.

"Какое жаркое лето без окрошки? Неважно, любишь ее или нет, но хотя бы один раз за все лето должен попробовать!" - пишет теледива.

Как приготовить окрошку по рецепту от Лилии Ребрик:

Ингредиенты:

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2 большие картофелины,

2 огурца,

пучок зеленого лука,

2 яйца,

300 гр отобранной ветчины,

5-6 штук редиса,

укроп,

кефир,

соль.

Приготовление:

Заранее приготовьте фигурный лед - стебелек укропа вымойте и добавьте в формы для льда, залейте водой, поставьте в морозилку. Картофель отварите в мундире, когда остынет - очистите, мелко нарежьте, спрячьте в холодильник. Мелкими кубиками нарежьте огурцы и тоже спрячьте в холодильник. Мелко нарезанный зеленый лук перетрите с солью и оставьте "настаиваться". Холодные крутые яйца тоже мелко нарежьте. И редис тоже мелко нарежьте.

Теперь смешайте все вместе: картофель, редис, лук, огурцы, яйца, соль. Все залейте кефиром, разлейте по тарелкам и добавьте к каждой порции кубик льда.

Как ранее сообщалось, не все хозяйки знают, что допускают ошибки при приготовлении идеально вкусной окрошки. Существует два варианта приготовления популярного блюда – на квасе и на кефире, рассмотрим самые распространенные ошибки, которые бывают при приготовлении любой из вариаций окрошки.

Главред расскажет основные правила приготовления окрошки, которые должны знать.