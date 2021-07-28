УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Рецепти

Маринована вишня: супер простий рецепт приготування справжніх ласощів

28 липня 2021, 16:09

Баночка з маринованою вишнею дозволить приготувати вам і ароматний пиріг, і круасани, і будь-яку іншу випічку.

false
Маринована вишня / goodfon.ru

Зовсім скоро осінь і зима, а в цей час завжди хочеться чогось смачненького і відчути нотку літа. Пропонуємо вам дізнатися неймовірно простий рецепт маринованої вишні.

Маринована вишня - це відмінна закуска, а ще, справжні господині знають, що її додають при готуванні птиці, печінки, всього того, до чого підходять чорнослив, взагалі сухофрукти і кислі ягоди.

Також, мариновану вишню можна додавати в торти, пиріжки і різну випічку.

Главред зібрав ідеальний рецепт маринованої вишні.

Для маринованої вишні вам знадобиться:

Реклама
  • Вишня - 1 кг.
  • Вода - 1 л
  • Цукор - 0,75 кг
  • Оцет - 0,75 мл
  • Гвоздика
  • Кориця - за смаком.

Вишня повинна бути стиглою і в міру солодкою, бажано не кислою і не перестиглою. Промиваємо вишню, очищаємо від плодоніжок і кісточок.

Розкласти вишню в чисті банки, поклавши в кожну по 1-2 гвоздики і по невеликому шматочку кориці.

Варимо маринад для вишні. У воду киньте сіль, цукор, лавровий лист, голки розмарину, щіпку меленого мускатного горіха, кілька бутонів гвоздики, часник, кардамон. Після кипіння проваріть п'ять хвилин. Зняти рідину зі спеціями з вогню, влити оцет і перемішати.

Залити нашу майбутню мариновану вишню киплячим маринадом.

Стерилізувати нашу мариновану вишню 10 хвилин. Для цього потрібно: на банку накиньте кришку, опустіть заготовку в каструлю з теплою водою і тканиною на дні.

читайте такожЯк швидко прибрати кісточку з вишні: три супер простих способи

Ставте на плиту і на повільному вогні доведіть воду навколо банки до кипіння, тримайте 10 хвилин з моменту закипання. Потім герметично закрийте, переверніть, переконайтеся, що немає протікання. Укутайте теплим полотенцем і дуже повільно охолоджуйте.

Зберігати нашу готову мариновану вишню в прохолодному місці. Смачна і головне корисна вишня на зиму готова.

вишня рецепти
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Україна перетворюється на Грецію: синоптик назвав терміни незворотного феноменуУкраїна перетворюється на Грецію: синоптик назвав терміни незворотного феномену Україну накриває потужна африканська хмара пилу: синоптик попередив про небезпекуУкраїну накриває потужна африканська хмара пилу: синоптик попередив про небезпеку На Україну налетить різке похолодання до +15На Україну налетить різке похолодання до +15 У моді стрижка на середнє волосся довгий боб - вдала зачіска для стильного образу на кожен деньУ моді стрижка на середнє волосся довгий боб - вдала зачіска для стильного образу на кожен день Оля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітністьОля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітність

Останні новини

20:18

На Черкащині пішов з молотка пам'ятник Леніну: сума лоту стала рекордною

19:43

МОЗ назвало "ексклюзивні" симптоми Дельта-штаму Відео

19:40

Спроба вибуху Кабміну: МВС показало відео спецоперації із затримання військового Відео

19:30

Обманний маневр: чому ветеран АТО намагався підірвати Кабмін Погляд

19:18

Дуже хотів накласти на себе руки: у Запоріжжі чоловік вистрілив у себе і отруївся, але вижив

Реклама
19:06

Військового, який побив танцюриста Дорофєєвої, вигнали з УДО Відео

18:39

Під Хмельницьким у п'яній ДТП за участю молоковоза загинув маленький хлопчик

18:37

Сильна магнітна буря зіпсує кінець тижня: як пережити Відео

18:30

Аномалія в Києві: посеред літа раптово розцвіли магнолії

18:01

Прикмети на 5 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

17:46

"Бронзових" українських синхроністок на Олімпіаді - 2020 у Токіо представили як російських

17:30

Зорепад Персеїди-2021: коли пік і як загадувати бажання

17:12

Найсмачніший домашній майонез: простий покроковий рецепт за 10 хвилин Відео

17:09

У Харкові на мільйонному хабарі погорів голова облради: САП вручила підозру

17:07

Вагітність і сон – до чого сниться вагітність: тлумачення по соннику

16:59

Готуємося до гіршого: в Україну мчить небезпечна погода з Європи Відео

16:43

Підвищує ризик серцевого нападу на 18%: від якого продукту рекомендують відмовитися медики Відео

16:34

Телеканал Плюсплюс святкує 9 років

16:32

Показав усі свої "принади": у Вінниці чоловік зняв труси перед копами Відео

16:15

Михайло Поплавський присвятив потужний кліп "Батько" своєму батькові і всім батькам України Відео актуально

Реклама
16:05

Скроллите телефон, незважаючи на втому: психологи поставили діагноз Відео

15:35

Беленюк розплакався і зробив зізнання після перемоги на Олімпіаді-2020 в Токіо Відео

15:18

Четверта медаль за день: Ірина Коляденко виграла "бронзу" для України на Олімпіаді-2020 Відео

15:10

В Україні металургійні компанії почали вкладати в екологічні проєкти: ЗМІ назвали суми

15:09

Ініціатор першого мітингу на Євромайдані Мустафа Найєм отримав посаду в Кабміні

15:06

Ще одна сенсація в Токіо: українки Федина і Савчук завоювали "бронзу" в синхронному плаванні Відео

15:06

Втомилися після їжі? П'ять потенційних причин і способів запобігти цьому від експертів з харчування Відео

15:03

"Велике будівництво" Зеленського до Дня Незалежності відновить фасад Академії Чайковського на Майдані

14:48

Кабмін звільнив одного з головних соратників Авакова Антона Геращенка

14:44

Жан Беленюк виграв для України перше олімпійське золото Відео

14:31

"Ледь не померла у воді": на Миколаєві підлітки на пляжі врятували від смерті жінку Відео

14:27

Maruv зізналася, коли влаштовує концерт у Києві та тур Україною

14:12

Скандал з Тимановською та її "поверненням" до Мінська: атлетка не полетіла до Польщі

14:09

"Срібло" для України: Насібов створив сенсацію на Олімпіаді-2020 Відео

14:06

Чистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечний Відео

13:40

Вчені дізналися, скільки кави в день вбиває мозок Відео

13:38

Заковтнув згорток з канабісом: у Львові суд виписав 8 років в'язниці патрульним через смерть хлопця

13:35

"Ми обов'язково переможемо": після скандалу з Тимановською спортсмени рятуються втечею з Білорусі

13:28

Дитина висіла над балконом: у Первомайську чоловік хотів позбутися малюка і погрожував його викинути Фото Відео

13:18

Симптоми захворювання печінки: вісім ранніх ознак цирозу, які не можна ігнорувати Відео

Реклама
12:51

Лікарні Маріуполя та Покровська отримали кисень від Метінвесту: хворі на COVID-19 зможуть дихати

12:49

Рятувальники терміново евакуюють населення і туристів: Європу охопили масштабні пожежі Фото Відео

12:37

Коли День Незалежності в 2021 році: скільки будуть відпочивати українці

12:34

Заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України готуються вже майже рік – Кирило Тимошенко

12:31

Вийшов повноцінний трейлер гендерно і расово нейтральної Попелюшки Відео

12:26

Чудовий порятунок: на Тернопільщині бабуся випала з 5-го поверху і повисла на мотузках для білизни Відео

12:06

15 років в'язниці за бойову гранату: у поліції розповіли деталі захоплення Кабміну ветераном АТО

11:52

На Кабмін напав ветеран АТО: що відомо про чоловіка з гранатою Відео

11:30

Чоловік увірвався з гранатою в Кабмін і погрожував підірвати: терориста затримали Відео

11:29

Хаотичні удари і справжня боротьба: у метро Києва два пасажири побилися на ескалаторі Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти