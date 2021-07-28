Маринована вишня: супер простий рецепт приготування справжніх ласощів

Баночка з маринованою вишнею дозволить приготувати вам і ароматний пиріг, і круасани, і будь-яку іншу випічку.
Зовсім скоро осінь і зима, а в цей час завжди хочеться чогось смачненького і відчути нотку літа. Пропонуємо вам дізнатися неймовірно простий рецепт маринованої вишні.
Маринована вишня - це відмінна закуска, а ще, справжні господині знають, що її додають при готуванні птиці, печінки, всього того, до чого підходять чорнослив, взагалі сухофрукти і кислі ягоди.
Також, мариновану вишню можна додавати в торти, пиріжки і різну випічку.
Главред зібрав ідеальний рецепт маринованої вишні.
Для маринованої вишні вам знадобиться:
- Вишня - 1 кг.
- Вода - 1 л
- Цукор - 0,75 кг
- Оцет - 0,75 мл
- Гвоздика
- Кориця - за смаком.
Вишня повинна бути стиглою і в міру солодкою, бажано не кислою і не перестиглою. Промиваємо вишню, очищаємо від плодоніжок і кісточок.
Розкласти вишню в чисті банки, поклавши в кожну по 1-2 гвоздики і по невеликому шматочку кориці.
Варимо маринад для вишні. У воду киньте сіль, цукор, лавровий лист, голки розмарину, щіпку меленого мускатного горіха, кілька бутонів гвоздики, часник, кардамон. Після кипіння проваріть п'ять хвилин. Зняти рідину зі спеціями з вогню, влити оцет і перемішати.
Залити нашу майбутню мариновану вишню киплячим маринадом.
Стерилізувати нашу мариновану вишню 10 хвилин. Для цього потрібно: на банку накиньте кришку, опустіть заготовку в каструлю з теплою водою і тканиною на дні.
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Ставте на плиту і на повільному вогні доведіть воду навколо банки до кипіння, тримайте 10 хвилин з моменту закипання. Потім герметично закрийте, переверніть, переконайтеся, що немає протікання. Укутайте теплим полотенцем і дуже повільно охолоджуйте.
Зберігати нашу готову мариновану вишню в прохолодному місці. Смачна і головне корисна вишня на зиму готова.