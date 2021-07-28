Маринована вишня: супер простий рецепт приготування справжніх ласощів

Маринована вишня / goodfon.ru

Зовсім скоро осінь і зима, а в цей час завжди хочеться чогось смачненького і відчути нотку літа. Пропонуємо вам дізнатися неймовірно простий рецепт маринованої вишні.

Маринована вишня - це відмінна закуска, а ще, справжні господині знають, що її додають при готуванні птиці, печінки, всього того, до чого підходять чорнослив, взагалі сухофрукти і кислі ягоди.

Також, мариновану вишню можна додавати в торти, пиріжки і різну випічку.

Главред зібрав ідеальний рецепт маринованої вишні.

Для маринованої вишні вам знадобиться:

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Вишня - 1 кг.

Вода - 1 л

Цукор - 0,75 кг

Оцет - 0,75 мл

Гвоздика

Кориця - за смаком.

Вишня повинна бути стиглою і в міру солодкою, бажано не кислою і не перестиглою. Промиваємо вишню, очищаємо від плодоніжок і кісточок.

Розкласти вишню в чисті банки, поклавши в кожну по 1-2 гвоздики і по невеликому шматочку кориці.

Варимо маринад для вишні. У воду киньте сіль, цукор, лавровий лист, голки розмарину, щіпку меленого мускатного горіха, кілька бутонів гвоздики, часник, кардамон. Після кипіння проваріть п'ять хвилин. Зняти рідину зі спеціями з вогню, влити оцет і перемішати.

Залити нашу майбутню мариновану вишню киплячим маринадом.

Стерилізувати нашу мариновану вишню 10 хвилин. Для цього потрібно: на банку накиньте кришку, опустіть заготовку в каструлю з теплою водою і тканиною на дні.

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Ставте на плиту і на повільному вогні доведіть воду навколо банки до кипіння, тримайте 10 хвилин з моменту закипання. Потім герметично закрийте, переверніть, переконайтеся, що немає протікання. Укутайте теплим полотенцем і дуже повільно охолоджуйте.

Зберігати нашу готову мариновану вишню в прохолодному місці. Смачна і головне корисна вишня на зиму готова.