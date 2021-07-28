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Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства

28 июля 2021, 16:09

Баночка с маринованной вишней позволит приготовить вам и ароматный пирог, и круассаны, и любую другую выпечку.

Маринованная вишня / goodfon.ru

Совсем скоро осень и зима, а в это время всегда хочется чего-то вкусненького и почувствовать нотку лета. Предлагаем вам узнать невероятно простой рецепт маринованной вишни.

Маринованная вишня - это отличная закуска, а еще, настоящие хозяйки знают, что ее добавляют при готовке птицы, печени, всего того, к чему подходят чернослив, вообще сухофрукты и кислые ягоды.

Также, маринованную вишню можно добавлять в торты, пирожки и различную выпечку.

Главред собрал идеальный рецепт маринованной вишни.

Для маринованной вишни вам понадобится:

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  • Вишня - 1 кг.
  • Вода - 1 л
  • Сахар - 0,75 кг
  • Уксус - 0,75 мл
  • Гвоздика
  • Корица - по вкусу.

Вишня должна быть спелой и в меру сладкой, желательно не кислой и не переспелой. Промываем вишню, очищаем от плодоножек и косточек.

Разложить вишню в чистые банки, положив в каждую по 1–2 гвоздики и по небольшому кусочку корицы.

Варим маринад для вишни. В воду бросьте соль, сахар, лавровый лист, иголки розмарина, щепотку молотого мускатного ореха, несколько бутонов гвоздики, чеснок, кардамон. После кипения проварите пять минут. Снять жидкость со специями с огня, влить уксус и перемешать.

Залить нашу будущую маринованную вишню кипящим маринадом.

Стерилизовать нашу маринованную вишню 10 минут. Для этого нужно: на банку набросьте крышку, опустите заготовку в кастрюлю с теплой водой и тканью на дне.

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Ставьте на плиту и на медленном огне доведите воду вокруг банки до кипения, держите 10 минут с момента закипания. Затем герметично закройте, переверните, убедитесь, что нет протекания. Укутайте теплым пледом и очень медленно остужайте.

Хранить нашу готовую маринованную вишню в прохладном месте. Вкусная и главное полезная вишня на зиму готова.

вишня рецепты
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