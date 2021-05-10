Неймовірно смачний рецепт весняного салату з кускус і овочами

Цей овочевий салат з кускусом настільки апетитний, що ідеально підійде до сніданку, обіду або легкої вечері.
Кускус - це дуже смачна, корисна і поживна крупа. А ще кускус високо оцінений прихильниками здорового способу життя.
Навесні і особливо в літню спеку страви з кускусу - просто знахідка. Тому що, рецепти з кускусом виходять дуже легкі і корисні.
Для приготування цього рецепта вам знадобиться не більше 15 хвилин.
Главред розповість рецепт неймовірно смачного салату з кускус і овочами.
Легкий салат з кускус - простий рецепт
Вам потрібно:
- кускус - 200 г
- оливкова олія 2 ст. л.
- адигейський сир - 200 г
- болгарський перець1 шт.
- помідори черрі - 200 г.
- петрушка, м'ята сушена, кінза, базилік, паприка - за смаком
- сіль - щіпка
- 2 ст. л. - лимонного соку
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Підготувати кускус. Залийте його 250 мл окропу, додайте 2 ст л оливкової олії, сіль, перемішайте, накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин.
Наріжте адигейський сир, фету або бринзу, свіжу зелень.
Потім підготуйте солодкий перець, наріжте кубиками, а помідори - навпіл.
До кускусу додайте сир, помідори, перець, нарізану свіжу зелень, спеції, сік лимона, сіль.
Все добре перемішайте, прикрасьте гілочкою свіжого базиліка і подавайте до столу.
Смачний салат з кускус готовий.