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Неймовірно смачний рецепт весняного салату з кускус і овочами

10 травня 2021, 15:54

Цей овочевий салат з кускусом настільки апетитний, що ідеально підійде до сніданку, обіду або легкої вечері.

Час приготування Час приготування: 15 хв
калорійність Калорійність 220 ккал
Кухня Кухня Європейська
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Легкий рецепт салату з кускус / vsegdavkusno

Кускус - це дуже смачна, корисна і поживна крупа. А ще кускус високо оцінений прихильниками здорового способу життя.

Навесні і особливо в літню спеку страви з кускусу - просто знахідка. Тому що, рецепти з кускусом виходять дуже легкі і корисні.

Для приготування цього рецепта вам знадобиться не більше 15 хвилин.

Главред розповість рецепт неймовірно смачного салату з кускус і овочами.

Легкий салат з кускус - простий рецепт

Вам потрібно:

  • кускус - 200 г
  • оливкова олія 2 ст. л.
  • адигейський сир - 200 г
  • болгарський перець1 шт.
  • помідори черрі - 200 г.
  • петрушка, м'ята сушена, кінза, базилік, паприка - за смаком
  • сіль - щіпка
  • 2 ст. л. - лимонного соку

читайте такожЯк варити кускус - найсмачніший і простий рецепт

Підготувати кускус. Залийте його 250 мл окропу, додайте 2 ст л оливкової олії, сіль, перемішайте, накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин.

Наріжте адигейський сир, фету або бринзу, свіжу зелень.

Потім підготуйте солодкий перець, наріжте кубиками, а помідори - навпіл.

До кускусу додайте сир, помідори, перець, нарізану свіжу зелень, спеції, сік лимона, сіль.

Все добре перемішайте, прикрасьте гілочкою свіжого базиліка і подавайте до столу.

Смачний салат з кускус готовий.

весна салат рецепти
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