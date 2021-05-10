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Невероятно вкусный рецепт весеннего салата с кускус и овощами

10 мая 2021, 15:54

Этот овощной салат с кускусом настолько аппетитный, что идеально подойдет к завтраку, обеду или легкому ужину.

Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Калорийность Калорийность 220 ккал
Кухня Кухня Европейская
Легкий рецепт салата с кускус / vsegdavkusno

Кускус - это очень вкусная, полезная и питательная крупа. А еще кускус высоко оценен приверженцами здорового образа жизни.

Весной и особенно в летнюю жару блюда из кускуса - просто находка. Потому что, рецепты с кускусом получаются очень легкие и полезные.

Для приготовления этого рецепта вам понадобится не более 15 минут.

Главред расскажет рецепт невероятно вкусного салата с кускус и овощами.

Легкий салат с кускус - простой рецепт

Вам понадобиться:

  • кускус - 200 г
  • оливковое масло - 2 ст. л.
  • адыгейский сыр - 200 г
  • болгарский перец - 1 шт.
  • помидоры черри - 200 г
  • петрушка, мята сушеная, кинза, базилик, паприка - по вкусу
  • соль - щепотка
  • 2 ст. л. - лимонного сока

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Подготовить кускус. Залейте его 250 мл кипятка, добавьте 2 ст л оливкового масла, соль, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Нарежьте адыгейский сыр, фету или брынзу, свежую зелень.

Затем подготовьте сладкий перец, нарежьте кубиками, а помидоры - пополам.

К кускусу добавьте сыр, помидоры, перец, нарезанную свежую зелень, специи, сок лимона, соль.

Все хорошо перемешайте, украсьте веточкой свежего базилика и подавайте к столу.

Вкусный салат с кускус готов. Приятного аппетита!

весна салат рецепты
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