Невероятно вкусный рецепт весеннего салата с кускус и овощами

Этот овощной салат с кускусом настолько аппетитный, что идеально подойдет к завтраку, обеду или легкому ужину.
Кускус - это очень вкусная, полезная и питательная крупа. А еще кускус высоко оценен приверженцами здорового образа жизни.
Весной и особенно в летнюю жару блюда из кускуса - просто находка. Потому что, рецепты с кускусом получаются очень легкие и полезные.
Для приготовления этого рецепта вам понадобится не более 15 минут.
Главред расскажет рецепт невероятно вкусного салата с кускус и овощами.
Легкий салат с кускус - простой рецепт
Вам понадобиться:
- кускус - 200 г
- оливковое масло - 2 ст. л.
- адыгейский сыр - 200 г
- болгарский перец - 1 шт.
- помидоры черри - 200 г
- петрушка, мята сушеная, кинза, базилик, паприка - по вкусу
- соль - щепотка
- 2 ст. л. - лимонного сока
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Подготовить кускус. Залейте его 250 мл кипятка, добавьте 2 ст л оливкового масла, соль, перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
Нарежьте адыгейский сыр, фету или брынзу, свежую зелень.
Затем подготовьте сладкий перец, нарежьте кубиками, а помидоры - пополам.
К кускусу добавьте сыр, помидоры, перец, нарезанную свежую зелень, специи, сок лимона, соль.
Все хорошо перемешайте, украсьте веточкой свежего базилика и подавайте к столу.
Вкусный салат с кускус готов. Приятного аппетита!