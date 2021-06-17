Рецепт неймовірно смачної риби на Трійцю

Цей рецепт риби володіє тонким ароматом і приємним солодкуватим смаком.
У 2021 році Трійця випадає на неділю 20 червня. Свято Трійці настає рівно через 50 днів після свята Великодня і прославляє Пресвяту Трійцю — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.
Традиційно на свято готують страви з великою кількістю зелені - салати, супи, борщі, оладки, рибу і м'ясо.
Главред вже складав меню і рецепти на Трійцю, а на цей раз хочемо поділитися з вами неймовірно смачним рецептом риби на свято Трійці.
Запечена дорада зі щавлевим соусом - рецепт на Трійцю
Вам потрібно:
- дорада 700 г
- лимон 1 шт.
- оливкова олія 50 мл
- часник 1 часточка
- сіль, перець за смаком
Для соусу:
- часник 2 часточки
- листя щавлю 30 г
- кедрові горіхи 1 ст. л.
- оливкова олія 4 ст. л.
- пармезан 50 г
- сіль за смаком
З лимона зняти цедру, змішати з оливковою олією і тертим часником, посолити і поперчити.
Почищену рибу змастити маринадом. Поставити в холодильник на 30 хвилин.
Викласти дорадо в форму для запікання. Запікати при температурі 180 градусів протягом 35-40 хвилин.
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Приготувати соус песто. За допомогою блендера збити листя щавлю, підсмажені кедрові горіхи, часник, тертий пармезан, оливкова олія, сіль і перець.
Має вийти пюре з грубою, неоднорідною текстурою.
Подавати запечену рибу зі щавлевим соусом.