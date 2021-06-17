Рецепт неймовірно смачної риби на Трійцю

Запечена риба з соусом песто рецепт / depositphotos.com

У 2021 році Трійця випадає на неділю 20 червня. Свято Трійці настає рівно через 50 днів після свята Великодня і прославляє Пресвяту Трійцю — Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Традиційно на свято готують страви з великою кількістю зелені - салати, супи, борщі, оладки, рибу і м'ясо.

Главред вже складав меню і рецепти на Трійцю, а на цей раз хочемо поділитися з вами неймовірно смачним рецептом риби на свято Трійці.

Запечена дорада зі щавлевим соусом - рецепт на Трійцю

Вам потрібно:

дорада 700 г

лимон 1 шт.

оливкова олія 50 мл

часник 1 часточка

сіль, перець за смаком

Для соусу:

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часник 2 часточки

листя щавлю 30 г

кедрові горіхи 1 ст. л.

оливкова олія 4 ст. л.

пармезан 50 г

сіль за смаком

З лимона зняти цедру, змішати з оливковою олією і тертим часником, посолити і поперчити.

Почищену рибу змастити маринадом. Поставити в холодильник на 30 хвилин.

Викласти дорадо в форму для запікання. Запікати при температурі 180 градусів протягом 35-40 хвилин.

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Приготувати соус песто. За допомогою блендера збити листя щавлю, підсмажені кедрові горіхи, часник, тертий пармезан, оливкова олія, сіль і перець.

Має вийти пюре з грубою, неоднорідною текстурою.

Подавати запечену рибу зі щавлевим соусом.