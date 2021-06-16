Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу

Этот рецепт рыбы обладает тонким ароматом и приятным сладковатым вкусом.
В 2021 году Троица выпадает на воскресенье 20 июня. Праздник Троицы наступает ровно через 50 дней после праздника Пасхи и прославляет Пресвятую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Традиционно на праздник готовят блюда с большим количеством зелени — салаты, супы, борщи, оладьи, рыбу и мясо.
Главред уже составлял меню и рецепты на Троицу, а на этот раз хотим поделиться с вами невероятно вкусным рецептом рыбы на праздник Троицы.
Запеченная дорада со щавелевым соусом - рецепт на Троицу
Вам понадобится:
- дорада 700 г
- лимон 1 шт.
- оливковое масло 50 мл
- чеснок 1 долька
- соль, перец по вкусу
Для соуса:
- чеснок 2 дольки
- листья щавеля 30 г
- кедровые орехи 1 ст.л.
- оливковое масло 4 ст.л.
- пармезан 50 г
- соль по вкусу
С лимона снять цедру, смешать с оливковым маслом и тертым чесноком, посолить и поперчить.
Почищенную и выпотрошенную рыбу смазать получившимся маринадом. Поставить в холодильник на 30 минут.
Выложить дорадо в форму для запекания. Запекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.
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Приготовить соус песто. С помощью блендера взбить листья щавеля, поджаренные кедровые орехи, чеснок, тертый пармезан, оливковое масло, соль и перец.
Должно получится пюре с грубой, неоднородной текстурой.
Подавать запеченную рыбу со щавелевым соусом.