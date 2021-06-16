Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу

Запеченная рыба с соусом песто рецепт / depositphotos.com

В 2021 году Троица выпадает на воскресенье 20 июня. Праздник Троицы наступает ровно через 50 дней после праздника Пасхи и прославляет Пресвятую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

Традиционно на праздник готовят блюда с большим количеством зелени — салаты, супы, борщи, оладьи, рыбу и мясо.

Главред уже составлял меню и рецепты на Троицу, а на этот раз хотим поделиться с вами невероятно вкусным рецептом рыбы на праздник Троицы.

Запеченная дорада со щавелевым соусом - рецепт на Троицу

Вам понадобится:

дорада 700 г

лимон 1 шт.

оливковое масло 50 мл

чеснок 1 долька

соль, перец по вкусу

Для соуса:

чеснок 2 дольки

листья щавеля 30 г

кедровые орехи 1 ст.л.

оливковое масло 4 ст.л.

пармезан 50 г

соль по вкусу

С лимона снять цедру, смешать с оливковым маслом и тертым чесноком, посолить и поперчить.

Почищенную и выпотрошенную рыбу смазать получившимся маринадом. Поставить в холодильник на 30 минут.

Выложить дорадо в форму для запекания. Запекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.

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Приготовить соус песто. С помощью блендера взбить листья щавеля, поджаренные кедровые орехи, чеснок, тертый пармезан, оливковое масло, соль и перец.

Должно получится пюре с грубой, неоднородной текстурой.

Подавать запеченную рыбу со щавелевым соусом.