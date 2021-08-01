Андрій Шевченко офіційно залишив збірну України

Андрій Шевченко подякував УАФ та вболівальникам / Reuters

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко залишає посаду головного тренера збірної України у зв'язку із закінченням терміну контракту. Він висловив слова подяки Українській асоціації футболу, гравцям збірної і всім, хто має відношення до команди. Окремо вже колишній наставник національної команди подякував уболівальникам.

Заява про відхід Шевченка з поста головного тренера збірної опублікована на його сторінці в соціальній мережі Facebook. Він подякував Федерації футболу, гравцям української команди і всім, з ким вдалося попрацювати на посаді наставника національної збірної.

Також він подякував уболівальникам збірній за підтримку і критику.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди.

Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику.

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Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - підкреслив Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко - колишній український футболіст і футбольний тренер. Грав на позиції нападника, вважався одним з кращих форвардів свого покоління. У кар'єрі Шевченка було три футбольні клуби - Динамо Київ, Мілан і Челсі.

Найкращий бомбардир в історії збірної України. Один з кращих бомбардирів в історії Мілана. Кращий футболіст Європи 2004 року - володар Золотого м'яча.

Тренерська кар'єра Шевченка розпочалася 15 липня 2016 року, коли він став головним тренером збірної України. При Шевченку українська команда вперше в історії пробилася до плейофф чемпіонату Європи з футболу.

У чвертьфіналі Євро-2020 Україна розгромно поступилася Англії з рахунком 0:4.

Нагадаємо, у липні після завершення Євро-2020, Шевченко нічого конкретно не казав про своє майбутнє. Він стверджував, що рішення про те, чи залишиться він біля керма збірної, прийматиметься пізніше.

"Спершу ми повернемося в Україну. Потім підіб'ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. І вже потім як УАФ, так і я ухвалимо рішення. Є час. Ніхто нікуди не поспішає", - говорив тренер.

У інтерв'ю сайту вболівальникам Мілана Андрій Шевченко стверджував, що після п'ятиріччя роботи зі збірною України треба підвести підсумки і прийняти рішення про подальші дії. При цьому він заявив про намір у майбутньому тренувати клуб.