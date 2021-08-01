Андрей Шевченко покидает сборную Украины

Андрей Шевченко / Getty

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покидает команду. Его контракт с футбольной ассоциацией закончился.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику", - написал он на своей странице в Facebook.

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