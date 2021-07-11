"Я бы этого хотел": Шевченко намекнул на уход со сборной Украины ради работы в клубе

Шевченко намекнул на уход со сборной Украины / Reuters

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после успешного выступления своей команды на Евро-2020 снова намекнул на то, что хочет в будущем тренировать клуб.

"Определенно оцениваю тот факт, что однажды я хотел бы возглавить какой-то клуб. Я отработал пять лет со сборной Украины, так что теперь нужно спокойно оценить наше будущее. Я бы хотел тренировать клуб", – цитирует 44-летнего специалиста Milan Reports.

После чемпионата Европы Андрей Шевченко рассказал, что отчитается перед Исполкомом УАФ о работе, которую он провел в сборной вместе со своим тренерским штабом.

Напомним, что 44-летний специалист работает с "сине-желтыми" с лета 2016 года. Его контракт действует до конца следующего года: на этот отрезок приходится финиш финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года, который, на несмотря на громкий коррупционный скандал, пройдет в Катаре.

Исторический успех Украины на Евро-2020: