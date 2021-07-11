"Я бы этого хотел": Шевченко намекнул на уход со сборной Украины ради работы в клубе

Наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко в очередной раз ответил на вопрос относительно своего будущего.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после успешного выступления своей команды на Евро-2020 снова намекнул на то, что хочет в будущем тренировать клуб.
"Определенно оцениваю тот факт, что однажды я хотел бы возглавить какой-то клуб. Я отработал пять лет со сборной Украины, так что теперь нужно спокойно оценить наше будущее. Я бы хотел тренировать клуб", – цитирует 44-летнего специалиста Milan Reports.
После чемпионата Европы Андрей Шевченко рассказал, что отчитается перед Исполкомом УАФ о работе, которую он провел в сборной вместе со своим тренерским штабом.
Напомним, что 44-летний специалист работает с "сине-желтыми" с лета 2016 года. Его контракт действует до конца следующего года: на этот отрезок приходится финиш финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года, который, на несмотря на громкий коррупционный скандал, пройдет в Катаре.
Исторический успех Украины на Евро-2020:
- На Евро-2020 Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала континентального первенства. На предыдущих двух Чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.
- Команда Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).
- В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1).
- В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).