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Украина – Англия 0:4, команда Шевченко вылетела с Евро-2020 после разгрома в 1/4

3 июля 2021, 23:50
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В Риме подопечные Андрея Шевченко проиграли сборной Англии с разгромным счетом.

Украина проиграла на Евро-2020 Англии
Эпизод матча Украина - Англия / Reuters

В субботу, 3 июля, сборная Украины провела матч 1/4 на Чемпионате Европы по футболу против команды Англии.

Подопечные Андрея Шевченко проиграли с разгромным счетом 0:4 в Риме команде Гарета Саутгейта.

В начале матча счет открыли англичане на 4-й минуте. Стерлинг отдал разрезной пас с левого фланга, после чего Кейн протолкнул мяч в ворота украинцев.

Во втором тайме сборная Украины пропустила еще три безответных мяча. На 46-й минуте после подачи Шоу со штрафного точно головой сыграл Магуайр.

На 50-й минуте Шоу исполнил еще одну результативную передачу с левого фланга, после чего Кейн сделал дубль.

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На 63-й минуте после подачи углового Маунтом с правого фланга мяч нашел голову Хендерсона перед вратарской и в результате снова оказался в сетке ворот Бущана.

Украина – Англия 0:4

Голы: Кейн (4, 50), Магуайр (46), Хендерсон (63)

Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов (Цыганков, 35), Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд, Шоу (Триппьер, 65), Уокер, Стоунз, Магуайр, Райс (Хендерсон, 57), Филлипс (Беллингем, 65), Санчо, Маунт, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рэшфорд, 65).

Напомним, 29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

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