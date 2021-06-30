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Слезы, танцы в раздевалке и голый фанат на поле: как футболисты отпраздновали победу над Швецией

30 июня 2021, 02:21

Украинский фанат прорвался на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро.

  • Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020
    Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020 Reuters
  • Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020
    Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020 Reuters
  • Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020
    Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020 Reuters
  • Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020
    Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020 Reuters
  • Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020
    Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020 Reuters
  • Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020
    Победа сборной Украины над Швецией на Евро-2020 Reuters

Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией – 2:1.

Игра выдалась очень нервной. Украинцы открыли счет на 27-й минуте. После великолепного паса Андрея Ярмоленко точным ударом отметился Александр Зинченко.

Перед самым перерывом Форсберг не без помощи рикошета сумел сравнять счет. Во втором тайме обе команды проверили нервную игру, но все решилось в овертайме. Ключевым моментом стало удаление Даниэльсона на 98-й минуте за грубейший фол на Беседине. Наш нападающий в итоге был заменен.

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Развязка наступила на последней минуте дополнительного время после того Артем Довбык головой переправил мяч в сетку после подачи Зинченко.

После финального свистка, украинские футболисты поблагодарили болельщиков.

А вот в раздевалке футболисты устроили настоящие танцы.

По такому случаю Роман Яремчук танцевал и показывал свои эмоции.

Виталий Миколенко на своей странице в Instagram поделился веселым видео, на котором танцуют Роман Яремчук и Евгений Макаренко. Особенно выделился форвард Гента.

Стоит отметить, что не только наши футболисты эмоционально праздновали победу, но и на эмоциях один из болельщиков нашей команды прорвался на поле, чтобы отметить событие вместе с футболистами.

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Болельщик прорвался мимо стюардов и успел пробежаться по полю, пока его не завалили на газон. Евгений Макаренко пытался отбить его у работников стадиона, но его все равно увели с поля.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией 3 июля.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил футболистов сборной Украины с феноменальной победой в 1/8 Евро-2020.

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