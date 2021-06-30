Сборная Украины феноменально выходит в 1/4 финала Евро-2020

Сегодня завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, где играли сборные Швеции и Украины.

Встреча проходила в Глазго, Шотландии, на стадионе Хэмпден Парк.

Андрей Ярмоленко отдал шикарный пас на Зинченко и Александр пробил в ворота.

Вратарь Швеции Робин Ольсен не потащил. 1:0 для Украины.

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После этого давление Швеции усилилось. К концу первого тайма с помощью рикошета от Сидорчука, мяч залетел в ворота и Бущан не смог на него хорошо отреагировать.

Во втором тайме команды имели ряд шансов забить второй гол, включая удары в штанги. Но основное время завершилось ничьей 1:1.

Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил Артем Довбык, который вышел на замену уже в экстра-тайме.

В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии, которая сегодня обыграла Германию.