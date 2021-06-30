Сборная Украины феноменально выходит в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу провела эмоциональный матч в 1/8 финала Евро-2020.
Сегодня завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, где играли сборные Швеции и Украины.
Встреча проходила в Глазго, Шотландии, на стадионе Хэмпден Парк.
Андрей Ярмоленко отдал шикарный пас на Зинченко и Александр пробил в ворота.
Вратарь Швеции Робин Ольсен не потащил. 1:0 для Украины.
После этого давление Швеции усилилось. К концу первого тайма с помощью рикошета от Сидорчука, мяч залетел в ворота и Бущан не смог на него хорошо отреагировать.
Во втором тайме команды имели ряд шансов забить второй гол, включая удары в штанги. Но основное время завершилось ничьей 1:1.
Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил Артем Довбык, который вышел на замену уже в экстра-тайме.
В 1/4 финала Украина сыграет со сборной Англии, которая сегодня обыграла Германию.