Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро-2020

Сборная Украина на Евро-2020 / Reuters

Сегодня, благодаря результатам в группе Е команда Андрея Шевченко остается на Евро-2020 и впервые пробилась в плей-офф чемпионата Европы.

Кроме того, сборные Швеции и Испании вышли в плей-офф из группы E. Словакия заняла третье место, но не попала в 1/8 финала.

Сборная Испании разгромила Словакию (5:0), а шведы обыграли поляков (3:2). Такие результаты означают, что Словакия на третьем месте в этой группе уступает по дополнительным показателям (разница голов) Украине.

В 1/8 финала соперником команды Андрея Шевченко на 99 процентов будет первая команда из группы Е Швеция. Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.

Однако, окончательно станет известно с кем сборная Украины встретится в 1/8 финала завтра.

Реклама

Стоит отметить, что это впервые в своей истории сборная Украины смогла выйти из группы на чемпионате Европы.

Читайте такжеУкраина – Австрия 0:1, сборная Шевченко проиграла третий матч на Евро-2020

Сборная Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред: