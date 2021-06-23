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Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро-2020

23 июня 2021, 21:00
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Грандиозно для нашей команды сложились последние матчи в группе Е.

Евро-2020,Украина,фанаты
Сборная Украина на Евро-2020 / Reuters

Сегодня, благодаря результатам в группе Е команда Андрея Шевченко остается на Евро-2020 и впервые пробилась в плей-офф чемпионата Европы.

Кроме того, сборные Швеции и Испании вышли в плей-офф из группы E. Словакия заняла третье место, но не попала в 1/8 финала.

Сборная Испании разгромила Словакию (5:0), а шведы обыграли поляков (3:2). Такие результаты означают, что Словакия на третьем месте в этой группе уступает по дополнительным показателям (разница голов) Украине.

В 1/8 финала соперником команды Андрея Шевченко на 99 процентов будет первая команда из группы Е Швеция. Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.

Однако, окончательно станет известно с кем сборная Украины встретится в 1/8 финала завтра.

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Стоит отметить, что это впервые в своей истории сборная Украины смогла выйти из группы на чемпионате Европы.

Читайте такжеУкраина – Австрия 0:1, сборная Шевченко проиграла третий матч на Евро-2020

Сборная Украины на Евро-2020 - о чем ранее сообщал Главред:

  • Украинская сборная в своем первом матче группы C на чемпионате Европы по футболу-2020 уступила (2:3) сборной Нидерландов.
  • Во втором матче группового турнира сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.
  • Однако третий матч Украина проиграла Австрии 0:1.
сборная Украины Евро-2020
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