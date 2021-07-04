"Гора оказалась неприступной": Шевченко прокомментировал "римское фиаско" сборной Украины

Шевченко прокомментировал "римское фиаско" сборной Украины / Reuters

Сборная Украины по футболу завершила свой путь на Евро-2020. Украинская команда в четвертьфинале проиграла сборной Англии с разгромным счетом 0:4. "Римское фиаско" украинской сборной прокомментировал главный тренер команды Андрей Шевченко.

"Эпизоды сыграли большую роль в игре. Мы не доиграли эпизоды. На "втором этаже" у англичан есть большое преимущество, поэтому ребятам было тяжело. А в общем команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но, думаю, эта гора для нас оказалась неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться брать такие горы", – сказал после матча Шевченко, его цитирует Сегодня.

Также Шевченко оценил свое будущее в сборной на посту главного тренера.

"Останусь ли я на своем посту? Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит", - цитирует Шевченко Sport.ua.

Напомним, в субботу, 3 июля, сборная Украины провела матч 1/4 на Чемпионате Европы по футболу против команды Англии. Подопечные Андрея Шевченко проиграли с разгромным счетом 0:4 в Риме команде Гарета Саутгейта.

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29 июня сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Команда Андрея Шевченко на последних минутах дополнительного времени вырвала победу над Швецией со счетом 2:1. За "желто-синих" отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.